Drei Grüne gegen drei Gelbe: So ausgeglichen wie auf dem Bild war das Kräfteverhältnis keineswegs. Hier kämpfen die Isener Jannik Hupfeld (l.), Andreas Posch (r.) und Lorenz Schweiger (hinten) gegen Sebastian Bargen, Markus Morawietz und Julian Jaros um den Ball. Am Ende bejubelte die DJK einen Kantersieg. – Foto: Dominik Findelsberger

Spitzenduo marschiert im Gleichschritt - Ottenhofen feiert Kantersieg in Isen Klettham und Altenerding geben sich keine Blöße

Sowohl RW Klettham als auch die SpVgg Altenerding gewannen am Wochenende souverän ihre Spiele und thronen mit jeweils 35 Punkten an der Tabellenspitze.

TSV Isen - DJK Ottenhofen 1:8 Gewaltig unter die Räder gekommen ist der TSV Isen gegen Aufsteiger Ottenhofen. Bereits nach vier Minuten sorgte Thomas Ostermaier vom Elfmeterpunkt für das 1:0 der Gäste. „Das war auf schwierigem Geläuf ein klarer Elfer“, befand DJK-Coach Hans Bruckmeier. Überragender Mann aber war Julian Jaros. Er traf dreimal (7., 24. und 84. Minute). Für die weiteren DJK-Tore sorgten Markus Morawietz, Lukas Meinzer, Felix Schreiner und Ostermaier, der in Hälfte zwei seinen Doppelpack perfekt machte. Den Isener Ehrentreffer besorgte Keeper Bernhard Posch in der Schlussminute per Elfmeter. „Ich kann mich nicht erinnern, mit Ottenhofen jemals höher gewonnen zu haben. Isen bräuchte noch ein paar erfahrenere Spieler. Dann wären die gar nicht so schlecht“, sagte Bruckmeier.

TSV St. Wolfgang - FC Finsing II 0:4 Mit einer Klatsche und fünf Punkten Rückstand auf die Relegation überwintert der TSV St. Wolfgang. Nach 29 Minuten ging Finsing durch einen Weitschuss von Maximilian Eberhart in Führung. Nach dem Wechsel erzielte Manuel Fuchs einen lupenreinen Hattrick (60., 77. und 89. Minute). „Der Sieg ist auch in dieser Höhe absolut verdient. Wir hatten eigentlich immer den Ball und St. Wolfgang hat sich hinter die Mittellinie zurück gezogen“, sagte Finsings Trainer Thomas Bonnet.

SpVgg Altenerding - SVE Berglern 3:0 Punktgleich mit dem Spitzenreiter geht Aufsteiger Altenerding in die Pause. Berglern ließ man keine Chance. Für die 1:0-Führung auf dem Kunstrasenplatz sorgte Nihad Mujkic vom Elfmeterpunkt (18.). Vorausgegangen war ein Foul von Francesco Murgia an Matthias Loher. Nach dem Wechsel vergab Berglerns Thomas Schmid in aussichtsreicher Position. Sein Ball strich knapp am Tor vorbei. Dafür legte Leart Bilalli das 2:0 nach (64.). Nach einer Zeitstrafe gegen Berglerns Michael Faltermeier profitierte Altenerding von der Überzahl. Neun Minuten vor Schluss machte der eingewechselte Maximilian Supe volley mit dem 3:0 alles klar. „Es war ein verdienter Sieg gegen den erwartet schweren Gegner“, sagte Altenerdings Abteilungsleiter Andreas Heilmaier.

TuS Oberding - Aspis Taufkirchen 3:2 In einem Spiel mit vielen wind-bedingten langen Bällen erzielten die Hausherren das erste Tor. Nach einem Solo von Markus Weber traf Tom Strencioch im Nachsetzen zum 1:0 (19.). Doch nur eine Minute später glich Aspis durch Torjäger Julian Schaumaier aus. Nach einer halben Stunde brachte Tobias Stürzer, der einen Fehlpass der Gäste abgefangen hatte, Oberding mit einem Schuss aus 30 Metern erneut in Front. Im zweiten Durchgang hatte Schaumaier die Chance zum Ausgleich, doch sein Ball ging knapp am Tor vorbei. Dafür erhöhte Florian Gerbl auf 3:1 (69.). Doch Aspis machte es noch einmal spannend und kam acht Minuten vor Schluss durch Meysam Amiripur auf 2:3 heran. „In einem von Aspis hart geführten Spiel haben wir verdient gewonnen“, sagte TuS-Pressesprecher Franz Humpl.

VfB Hallbergmoos - SC Moosen 0:3 Dank eines Auswärtssieges in Hallbergmoos bleibt der SC Moosen dem Führungsduo auf den Fersen. Spielertrainer Max Bauer hatte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung geschossen. Nach einem Doppelpass mit seinem Namensvetter Max „Hegga“ Bauer hatte der Coach selbst eingenetzt. Johannes Körbl baute die Führung nach 23 Minuten auf 2:0 aus und traf alleine vor dem Torhüter ins lange Eck. „In der zweiten Hälfte gab es auf beiden Seiten eigentlich keine nennenswerten Chancen“, so Bauer. Erst in der 89. Minute machte erneut Bauer nach Vorarbeit von Andreas Galler mit dem 3:0 alles klar. „Das war eine souveräne Leistung von uns. Wir waren in der ersten Halbzeit total überlegen“, sagte der Spielertrainer. Im Nachholspiel in Finsing am kommenden Freitag kann Moosen an Punkten mit dem Führungsduo an Punkten gleichziehen.