Nach einem Angriff einiger Zuschauer stand das Spiel in Neukirchen-Vluyn kurz vor der Abbruch. – Foto: Sascha Köppen

Spieler des GSV Moers von Zuschauern angegriffen Bezirksliga, Gruppe 4: Zehn Minuten vor dem Ende war das Derby bei Aufsteiger FC Neukirchen-Vluyn sogar unterbrochen und stand vor dem Abbruch.

Viktoria Goch spaziert mit elf Siegen aus elf Partien an der Spitze der Bezirksliga, Gruppe 4 voraus, und der erklärte Aufstiegsfavorit GSV Moers ist mit drei Zählern weniger das Team, das den Beine-Schützlingen noch am ehesten folgen kann. Erfolgreich waren die Spieler von Trainer Dirk Warmann auch am Sonntag im Kreisduell bei Aufsteiger FC Neukirchen-Vluyn, am Ende stand es 3:2 für den GSV. Doch die Begleitumstände waren alles andere als schön.

"Gehört nicht auf einen Fußballplatz" Zehn Minuten waren noch zu spielen, als Yubery Santo Stielke das Siegtor für den GSV erzielte. Erst zehn Minuten zuvor hatte Warmann ihn eingewechselt. Der Favorit hatte auch zuvor zweimal durch Jan Pirmingstorfer und Lewis Brempong geführt, was die Mannschaft von Coach Anel Pedljic jedoch durch Melvin Sijercic und Jesko Dezelak jeweils auszugleichen vermochte. Dann jedoch wurde es ungemütlich. "Es kam hier über 90 Minuten zu Provokationen durch die Zuschauer. Das ist dann irgendwann komplett eskaliert, indem die zu unserer Bank gekommen und gewalttätig geworden sind. Einer unserer Betreuer und unsere Ersatzspieler wurden tätlich angegangen. Auf einen unserer Spieler, der dazwischen gehen wollte, wurde von mehreren Personen eingeschlagen." Der Unparteiische nahm die Spieler daraufhin erst einmal vom Feld. "In der Kabine hat der Schiedsrichter uns offen gestellt, das Spiel abzubrechen oder fortzusetzen. Unsere Mannschaft hat sich dann entschieden, weiter zu spielen", wird Warmann in der Rheinischen Post zitiert. Ausdrücklich habe es sich dabei aber um Zuschauer gehandelt. Dort kommt dann auch sein Gegenüber Pedjic zu Wort, der auch gar nicht erst ein Mäntelchen um die Geschehnisse hängen will. "Das Spiel war emotional, aber es sollte natürlich im grünen Bereich bleiben. Was passiert ist, gehört nicht auf einen Fußballplatz. Ich finde, dass die Moerser nicht ganz unschuldig waren, weil sie auch provoziert haben und ein Betreuer und ein Spieler dort hingegangen sind. Aber was passiert ist, verurteilen wir natürlich ganz klar."