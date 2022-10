Spieler der Woche: Stefan Oerterer - Traumtor von der Mittellinie FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 34-jährige Stefan Oerterer ist einer der ältesten aktiven Top-Torjäger in Westfalen. Mit der SpVgg Erkenschwick marschiert der Goalgetter derzeit Richtung Oberliga. Dank seines Dreierpacks am Sonntag gegen den TuS Hiltrup wurde ein 3:1-Erfolg eingefahren, der achte Sieg im achten Spiel für den Spitzenreiter der Westfalenliga 1.

Oerterer sorgte schon in den ersten 60 Sekunden für die Führung und ließ mit dem ganzen angesammelten Schwicker Selbstvertrauen ein Traumtor in der 22. Minute folgen. Von der Mittellinie zirkelte er das Leder über den Hiltruper Keeper in die Maschen. „In dem Moment, wo ich den Ball bekomme und aufgedreht bin, habe ich gesehen, der Torwart steht ein bisschen weiter weg. Er machte dann noch einen Schritt zurück. Ich habe aber gemerkt, dass meine Leute von außen noch hinter mir waren. Da dachte ich mir, es macht keinen Sinn die anzuspielen, also habe ich mir einfach gesagt: Weißt du was, versuch es einfach mal“, erklärte der Routinier, der letztlich auch noch das 3:0 markierte und seine Torekonto auf 14 Treffer hochschraubte.

Natürlich ist der Kunstschuss inzwischen auch bei FuPa für das "Falter Amateur-Tor des Monats Oktober" vorgeschlagen worden, für das ihr Anfang November abstimmen könnt.

In Westfalen kennt ihn wahrscheinlich jeder interessierte Amateurfußballfan nach über 250 Oberliga-Partien mit über 150 Toren. Wir stellen euch "Ö" in unserem gewohnten "Spieler der Woche"-Steckbrief vor:

Name: Oerterer

Vorname: Stefan

Verein: SpVgg Erkenschwick

Alter: 34

Geburtsdatum: 25.03.1988

Größe: 181 cm

Geburtsort: Recklinghausen

Nationalität: Deutsch

Position: Angriff

Fuß: eher beidfüßig

Trikotnummer: 14

Im Verein seit: 2021

Vorherige Karriere-Stationen: Westfalia Herne (2007-09), SpVgg Erkenschwick (2009-16), TuS Haltern (2016-21), SpVgg Erkenschwick (seit 2021) Ist das so korrekt?