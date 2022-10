12,2% Vorsprung: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats September Über 500 Fans haben abgestimmt beim "Falter Amateur-Tor des Monats September" 🏆⚽️: Die Nr. 1 steht fest nach dem spannenden Voting mit Dennis Moreth, Maximilian Repasky, Sosuke Fukuchi, Til Müller, Marcel Löffler und Burhan Karababa

Seit letztem Freitag bis gestern Abend hat unsere Community abgestimmt! So verteilten sich die 501 Stimmen auf die sechs Kandidaten:

Herzlichen Glückwunsch an den Monats-Sieger und danke an alle Teilnehmer! 🥳

⏳ Wie läuft das Voting?

Abstimmen kann jeder zwischen Freitag, 07. Oktober 2022, 18 Uhr und Montag, 10. Oktober 2022, 20 Uhr.

per SMS unter 0176 8888 99 80: Einfach "Tor1" oder Tor2" etc (ohne Leerzeichen) als Textnachricht senden!

pro Gerät & Voting wird nur 1 Stimme gewertet

nur Stimmen von Rufnummern aus Deutschland werden gewertet

Auflösung und Bekanntgabe des Gewinners: Dienstag, 11. Oktober 2022, 12 Uhr

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?

Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im Ok 2022 in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos konnten auch Tore von Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.

⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?

Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬

Bei "Falter Amateur-Tor des Monats August" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem senden FuPa und Hartplatzhelden alle zwei Wochen eine/n Amateurkicker/In an die Torwand im legendären ZDF Sportstudio.

Also, her mit euren Videos!