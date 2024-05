Spieler der Woche: Mertens trifft in Abstiegskrimi dreifach

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der heute 26-jährige Niklas Mertens schaffte im Sommer 2017 mit dem VfR Borgentreich den Aufstieg in die Bezirksliga und kämpft seitdem Jahr um Jahr erfolgreich in der Bezirksliga 3 um den Verbleib im überkreislichen Fußball. In der laufenden Spielzeit wird es jedoch eng. Der 5:2-Auswärtserfolg beim Abstiegskonkurrenten TuS Asemissen war überlebenswichtig, um das rettende Ufer in Schlagdistanz zu halten.

Offensivmann Mertens drehte vor der Pause - u. a. mit einem sehenswerten Heber - den Rückstand und machte in der 69. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages zum zwischenzeitlichen 4:1 den Deckel drauf.