Allgemeines
Spieltag am Niederrhein!
Spieltag am Niederrhein! – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Spiele, Ticker und Ausfälle: So läuft der Matchday am 12. Oktober

Spieltag am 12. Oktober am Niederrhein: Das sind alle Spiele, Live-Ticker und Ausfälle.

Kreisliga C3 GV/NE
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE

FuPa Niederrhein präsentiert euch auch zum 12. Oktober wieder alle Spiele, Ticker, Top-Duelle oder Ausfälle in der großen Übersicht.

Eine Auswahl von Spielen am 12. Oktober 2025

Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
16:00live

Morgen, 13:30 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
13:30

Morgen, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

Morgen, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:15

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30

Morgen, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:15live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:00

Morgen, 12:30 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
