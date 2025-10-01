 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
FuPa-Ausfallticker: Diese Spiele fallen im Oktober 2025 aus

Mehr Regen, mehr Nässe - die Bedingungen für Fußball werden ab Oktober schlechter. Der FuPa-Ausfallticker zeigt euch, welche Spiele ausfallen.

Das Wetter wird am Niederrhein zunehmend schlechter, entsprechend häufigen sich seit Ende September allmählich die Spielabsagen. Der Ausfallticker von FuPa Niederrhein zeigt euch täglich die Ausfälle in eurer Region - die Übersicht für Oktober 2025.

  • Zur besseren Übersicht gibt es für jeden der zwölf Fußballkreise im FVN-Gebiet einen eigenen Ausfallticker - zusätzlich auch für alle überregionalen Partien ab der Bezirksliga aufwärts.
  • Um auf einen Ausfallticker zuzugreifen, müsst ihr lediglich unterhalb des jeweiligen Datums auf den Kreis-Namen klicken.
  • Per Klick auf das Datum lässt sich schnell und einfach ein anderer Tag auswählen, um die Absagen für andere Tage aufzurufen.
  • Fragen? Fehler? Schreibt uns! fupa@rp-digital.de!

Ausfallticker Oktober 2025: die Optionen

Für den Niederrhein gibt es 13 Übersichten: für alle 12 Kreise und ebenfalls für alle überregionalen Duelle.

Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an fupa@rp-digital.de.

