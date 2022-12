Spielbericht SF Elzach – Yach 2 vs. SC March

Am Donnerstag, den 11. November 2022, fand zwischen den beiden Mannschaften SF Elzach – Yach 2 und dem SC March das Nachholspiel statt. Die Sportfreunde aus Elzach könnten sich mit einem Sieg gegen den Bezirksligaabsteiger tabellarisch verbessern und an der March vorbeiziehen.



Das Spiel begann bei strömenden Regen und Elzach konnte mit dem ersten Angriff durch Marc Grunwald bereits in der 6. Minute in Führung gehen. Grunwald spielte seinen Gegner gekonnt aus und versenkte die Kugel links unten im Eck. Aufgrund des starken Regens wurde der Ball enorm klitschig und schnell, was dazu führte, dass die erste Halbzeit von vielen Fehlpässen geprägt war und kontrollierte Spielzüge eher eine Seltenheit waren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Sportfreunde die Chance auf das 2-0. Daniel Weber dribbelte stark in den 16er und konnte nur mit unfairen Mitteln gestoppt werden. Den folgenden Elfmeter verschoss Hans Becherer und somit ging es mit einem 1-0 in die Pause.



Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Elzach über Marc Grunwald und Matthias Bumen ein schöner Spielzug, welcher von Jan-Cedric Escher in der 52. Minute sauber zum 2-0 vollendet wurde. March konnte 10 Minuten später durch einen Freistoß aus 35 Metern von Erik Hafner auf 2-1 verkürzen und somit den Anschluss wiederherstellen. Die Gäste wurden durch diesen Anschlusstreffer immer stärker und Jannis Steimle traf in der 66. Minute sehenswert per Vollspannschuss unter die Latte zum 2-2 Ausgleich. Keine 5 Minuten später war es wieder Jannis Steimle, der frei vor Keeper Dennis Holzer nach einem langen Ball auftauchte und mit einem Lupfer aus spitzem Winkel die SC March in Führung brachte. Die Gäste haben binnen 10 Minuten die Partie gedreht und den Spielstand auf 2-3 gestellt. Elzach mobilisierte nochmals alle Kräfte und spielte sich die ein oder andere gute Torchance heraus, jene von der March verteidigt worden sind.

Der Schlusspunkt der Partie war ein Konter der Gäste über die rechte Seite, dieser von Belal Baktiary zum 2-4 genutzt wurde.

Nach 3 Minuten Nachspielzeit pfiff der unparteiische Schiedsrichter die hart umkämpfte Partie ab und March feierte den 2-4 Erfolg.



Für Elzachs „Team Two“ heißt es Mund abwaschen, denn bereits am kommenden Sonntag geht es zum TV Köndringen. Hier möchte man den Favoriten ärgern und den Anschluss an das obere Tabellendrittel wiederherstellen.