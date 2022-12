Spekulationen vom Tisch: Argauer bleibt Luhe-Wildenau erhalten Die Weichen beim Bezirksliga-Tabellenführer hinsichtlich der neuen Saison sind gestellt – Trainertrio bleibt, zwei Spieler kommen im Winter

„Egal wo der Weg hinführt, mit diesen drei Trainern haben wir die absolut richtige Wahl für unseren Club getroffen“, freute sich Abteilungsleiter Thomas Diertl in seiner Rede. Dankesworte und viel Beifall gab es auch für das im Juli ausgeschiedene Trainerduo Roland Rittner und Reinhard Marschke. „Wir bauen auf dem auf, was die beiden begonnen haben“, sagte Ehrenmitglied Siegfried Goschler.



Aufgrund der Kreuzbandrisse von Florian Stadler und Dominik Kummer sowie der drei Rekonvaleszenten Bartosch, Kellner und Gleissner wurde Luhe-Wildenau auf dem Transfermarkt tätig. So hat man mit Patrick Stubenvoll (30) vom VfB Mantel – er war ein Jahr verletzt – und Valmir Shabani (25) vom Ligakonkurrenten FC Weiden-Ost für die Rückrunde zwei Spieler ge-, beziehungsweise zurückgeholt. Der Weg, mit jungen und talentierten Spielern zu arbeiten und dadurch maximalen sportlichen Erfolg zu erreichen, sei auch weiterhin das Motto der Trainer. „Wir spielen attraktiven, schnellen Fußball, der nur noch nach etwas Balance brauchte“, betont SC-Trainer Benjamin Urban.



Trainingsauftakt für die Mannschaft mit der besten Abwehr und dem treffsichersten Sturm ist am 9. Februar. Am 22. Februar reist der Tross für fünf Tage zum Feinschliff für die Auftaktbegegnung gegen die SG Chambtal an den Gardasee. Es schließen sich wichtige Partien gegen Schlicht und Hahnbach und damit zwei direkten Verfolgern an. „Danach wird man sehen, wie weit unsere Mannschaft ist“, so Abteilungsleiter Thomas Diertl.



All diese Positivität rundet eine weitere Vertragsverlängerung ab. Lukrativer Angebote anderer Vereine zum Trotz, bleibt Toptorjäger Nico Argauer dem SC eine weitere Saison erhalten. Spekulationen um einen Abgang des 25-jährigen Stürmers sind also ad acta gelegt. „Mit Nico haben wir das Glück, dass ein Urgestein seine Heimat nicht vergisst“, sagt sportlicher Leiter Armin Goschler. „Das ist eine weitreichende Entscheidung, die in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist“, fügt Trainer Klaus Moucha an. „Ich will immer gewinnen und gebe alles dafür, habe nur fünf Minuten zum Sportplatz und spiele in einem absolut tollen Team. Was will ich mehr“, sagt Nico Argauer schmunzelnd zu seiner Verlängerung.



Auf Kontinuität setzt der Verein auch für seine Kreisklassen-Spilgemeinschaft SG SC Luhe-Wildenau II/SV Etzenricht II. Die beiden Trainer Sebastian Urban und Stephan Frischholz gaben hier ihre Zusage für eine weitere Spielzeit. Mit Platz vier in der Kreisklasse Ost hat man die vorderen Teams noch nicht aus den Augen verloren. „Durch die Neuformierung der SG mussten wir erst einige Dinge ändern, um sportlich erfolgreich zu sein. Das wollen wir ausbauen mit hungrigen und jungen Spielern aus der Umgebung und aus dem eigenen Nachwuchs“, lässt das Trainerduo wissen. Aufgrund der Trennung von Andreas Zanner musste derweil für die Damenmannschaft noch Ersatz gefunden werden. Als neuen Mann auf der Kommandobrücke konnte Johannes Beierl vom VfB Rothenstadt gewonnen werden.