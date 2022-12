Spektakel garantiert: »Langweilig wird`s in Oberpöring nie« Der FCO nimmt den Durchmarsch in die Bezirksliga ins Visier

Im Frühsommer feierte der FC Oberpöring ausgiebig die souveräne Meisterschaft in der Kreisklasse Dingolfing. Gespickt mit guten Fußballern war klar, dass der FCO auch eine Etage höher eine gute Rolle spielen würde können. Und die Schwarz-Gelben haben sich nicht lumpen lassen: Wer sich ein Match der Kicker aus dem Landkreis Deggendorf in der Kreisliga Isar-Rott zu Gemüte führt, weiß in der Regel das Eintrittsgeld gut angelegt. 75 Treffer sind in den 16 Partien mit Oberpöringer Beteiligung schon gefallen - einsamer Liga-Bestwert!

Wohin die Reise nach der Winterpause sportlich gehen wird, das kann Spielertrainer Stefan Rockinger noch nicht sagen. Ein Trip in die Ferne ist für ihn hingegen kürzlich wieder zu Ende gegangen. Samt Gemahlin war der gebürtige Otzinger (Lkr. Deggendorf) mit dem feinen Füßchen drei Wochen lang im sommerlichen Südafrika unterwegs - Hochzeitsreise! Damit hatte er auch das abschließende Spiel seines Teams in Aufhausen verpasst. Die Partie hatte für Wirbel gesorgt, weil zunächst die Gemeinde Oberpöring den Platz gesperrt hatte und somit keine Austragung möglich war. Alle dachten zunächst nun, das Spiel würde im Frühjahr nachgeholt werden. Dem war aber nicht so: Kreis- und Gruppenspielleiter Herbert Hasak setzte das Match eine Woche später an - auf dem Gelände des SC Aufhausen. "Zu dem Zeitpunkt war ich bereits nicht mehr da. Aber es war noch einmal eine Energieleistung der Jungs", meint Rockinger, der folgendes Fazit der ersten Saisonhälfte zieht: "Wenn du als Aufsteiger auf Rang drei überwinterst, kannst du sehr zufrieden sein. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen, zum Schluss ist uns bedingt durch die Verletzten ein wenig das Gas ausgegangen."

Mit 46 Treffern stellen die Oberpöringer den gefährlichsten Angriff der Liga, 29 Gegentore sind allerdings auch ein Beleg dafür, dass der FCO hinten verwundbar ist. "Langweilig wird`s in Oberpöring nie", lacht Rockinger und versichert: "Wir stehen für offensiven Fußball, das geht zuweilen zu Lasten der Defensive. Das ist ein Ziel fürs Frühjahr, dass wir in der Hinsicht die Balance ein wenig besser halten können. Aber klar ist auch, dass wir weiter mit Spaß nach vorne spielen werden, das lassen wir uns nicht nehmen." Die Gaudi-Kicker aus Oberpöring haben mit ihrem Hurra-Stil bislang 32 Punkte eingespielt - und liegen damit in Lauerstellung. "Unser Zwischenziel von 35 Punkten haben wir damit fast schon erreicht", verrät Rockinger und rechnet vor: "Ziel ist es, nach der Winterpause auf einen Zwei-Punkte-Schnitt zu kommen. Dann werden wir einen der ersten beiden Plätze belegen."



Ist der Durchmarsch in die Bezirksliga das Ziel?



Heißt im Umkehrschluss, der Durchmarsch in die Bezirksliga wird angepeilt? "Ich wäre nicht ich, wenn ich mich hinstellen und sagen würde: Och ja, schauma mal, was so geht. Wir haben den Ehrgeiz, die ersten beiden Plätze anzugreifen", sagt Rockinger. Gleich zu Beginn der Frühjahrsrunde wird`s richtig interessant, wenn sich die Oberpöringer mit den Topteams aus Gangkofen und Johannesbrunn-Binabiburg duellieren. Dazwischen wartet noch das Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus Falkenberg. Ein Ass im Ärmel könnte dabei sein, dass Goalgetter Daniel Heigl bis dahin wieder fit ist. Eher pessimistisch ist Rockinger hingegen, was die Rückkehr von Christian Eckl und Stefan Wagner betrifft. Am 15. Februar starten die Oberpöringer in die Vorbereitung, Mitte März geht`s ins Trainingslager nach Riva an den Gardasee, wo sich einst schon der FC Bayern den nötigen Schliff für die Saison holte.



Rockinger: Mit 35 ist noch lang`noch nicht Schluss...



Stefan Rockinger wird im kommenden Sommer 35. Ein Alter, in dem man als Fußballer zumindest mal über das Ende der Laufbahn nachdenken könnte. Wie sieht`s da beim ehemaligen Regionalliga-Kicker aus? "Dieses Jahr war mit Hochzeiten echt stressig", grinst er und schiebt nach: "Ich habe aber immer noch Spaß am Fußball. Wenn du am Platz stehst, dann gibt`s nix schöneres." Und wer weiß: Vielleicht dürfen sich ja die Fans der Bezirksliga nächstes Jahr auf einen ausgewiesenen Könner freuen.