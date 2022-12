Souveräner Derbysieg der Sportfreunde II

Souveräner Derbysieg der Sportfreunde II



Im letzten Spiel der Hinrunde empfingen die Sportfreunde II den SC Gutach-Bleibach im Heimspiel zum Derby, nachdem man letztes Wochenende nach einem umkämpften 3:3 einen verdienten Punkt auswärts gegen den Tabellenzweiten TV Köndringen mitnehmen konnte.

Von Beginn an dominierte die Heimelf das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und so ging man folgerichtig in der 5.Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter durch J.Wisser nach Foul an M.Bumen früh in Führung. Die Heimelf machte weiterhin Druck und konnte sich einige Chancen erspielen und legte in der 22.Minute durch S.Hofmaier nach, welcher nach schönem Spielzug und Vorlage von M.Bumen mit einem strammen Schuss das 2:0 erzielen konnte. Nur zwei Minuten später konnte M.Bumen nach einem verlängerten Eckball das 3:0 erzielen. Nach dieser starken Phase ließ man jedoch etwas nach und so bekamen die Gäste Aufwind, infolgedessen sie nach einem Konter das 3:1 in der 31.Minute erzielen konnten und weiterhin Druck machten. Diese Phase überstand die Heimelf jedoch und konnte nach gut ausgespieltem Konter in der 36.Minute durch M.Bumen auf 4:1 stellen und das Spiel damit wieder deutlich beruhigen. Somit ging es mit einem 4:1 in die Halbzeitpause.