Souveräner Auftritt in Schenkenberg mit ersatzgeschwächter Elf

Gleich 10 Kräfte fehlten am Sonntag in Schenkenberg. Dies sollte keine Probleme bringen, denn der Kader gleicht sich super aus. Alle 25 Spieler sind zusammen ein Team und kompensieren sich bzw. Ausfälle in super Art und Weise. Wir starteten ruhig und kontrolliert und stellten die Weichen zur Halbzeit mit einem 2:0-Vorsprung klar auf Sieg. Alle Spieler erhielten Einsatzzeiten. Torwart Markus Blanke durfte dann auch als Rechtsaußen auflaufen. Unsere U19 spielte es souverän runter und konnte am Ende ein stets ungefährdetes 6:0 einfahren. Schenkenberg trat durchaus kämpferisch auf, erspielte sich in 90 Minuten jedoch nur eine Chance.

Am Ende ein gute Vorstellung der U19 um Trainertrio Rocca, Otte und Beyer in Schenkenberg.