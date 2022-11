Souveräner Auftritt in Dresden!

Dezimiert ging es am Sonntag nach Dresden. Der Nebel war hier sinnbildlich, da gleich 11 Kräfte krankheitsbedingt ausfielen. Doch wir dominierten das Geschehen von Anfang an auf herrlichem Geläuf bei der SG Striesen. Joris Jaskulla spielte Max Scheibe frei und es stand nach nur 5 Minuten 0:1. Anschließend Warnschuss der Gastgeber, aber wir behielten das Zepter in der Hand. Ali Ghemari setzte sich durch und spielte Linus Leinung frei, der mit Einsatz auf Max Scheibe und es knallte. Noch vor der Halbzeit dann der dritte Treffer durch Lennox Lieb, als Max Scheibe sich durchkämpfte und Linus Leinung die weitere Vorarbeit künstlerisch leistete. Verdient und sehr souverän die 0:3-Führung zur Pause.

Zu locker dann der Start in die zweite Halbzeit. Der Gastgeber kam besser rein. Völlig unnötig der Anschlusstreffer, zuvor Großchance vergeben. Extrem wichtig dann der 4. Treffer. In einer wackligen Phase des JFV entschied Max Scheibe mit dem 1:4 die Partie (69.). Das Ding war durch. Größtenteils auch souverän unsere Abwehrkette mit ungewohnter Besetzung. Luis Engelhardt und Joshua Raschke standen gut und ließen gerade im Zentrum wenig zu. Die Außenverteidiger Ali Ghemari und Jannes Kühn agierten immer wieder als Antreiber. Auch gute Ballverteilung im Zentrum über Cedric Schmuck und Elijah Bönisch. Alle Positionen waren fokussiert. Den Schlusspunkt setzte Samuel Abam nach Vorarbeit von Peter Fleer und Lennox Lieb.