Souverän und ungeschlagen: FC Ergolding holt sich den West-Pokal Zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams kämpften ums Weiterkommen +++ Truppe von Trainer Michael Heckner hat Finale gegen A-Klassist SC Kelheim gewonnen

"Dass wir hier und heute so glatt durchgehen, hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt", freut sich der FCE-Trainer hörbar. Ergolding ist mit einer reinen U23 angetreten, wie Michael Heckner betont. "Wir haben uns ausgerechnet, dass wir uns für die Niederbayerische qualifizieren können - dass am Ende gleich der Turniersieg steht, hätten wir nicht gedacht. Man hat gemerkt, dass wir mit den Spielerin hier angetreten sind, die Bock auf Halle haben - das hat man gesehen."

Ja, das war durchaus beeindruckend, was die Mannen des FC Ergolding an diesem Samstagnachmittag in der Mehrzweckhalle Laabertal in Rottenburg fußballerisch zum Besten gaben. Völlig souverän und ohne einen einzigen Punktverlust marschierten die Heckner-Jungs von der Vorrunde bis ins Finale durch, in dem man Kreisklassist Kelheim mit 4:0 schlug. Zum Spieler des Turnieres aufgrund seiner makellosen wie torreichen Darbietung avancierte Ergoldings Rocco Schmidleitner.

In der Gruppe A konnte sich in der Vorrunde der Favorit FC Ergolding klar gegen die Konkurrenz durchsetzen. Mit vier Siegen in vier Spielen und einer Bilanz von 14:3 Toren zeigte die Truppe von Michael Heckner eindrucksvoll, wo der (Hallen)-Bartl den Most holt. Auf Rang zwei landete - durchaus überraschend - A-Klassist SC Kelheim, gegen den sich unter anderem Bezirksligist Teisbach mit 3:1 geschlagen geben musste. Der Mannschaft von Trainer Tobias Meindl reichten am Ende zwei Siege zum Weiterkommen. Der FC Teisbach qualifizierte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses als Gruppendritter für das Spiel um Platz fünf; für Kreisligist TSV Neustadt an der Donau und A-Klassist ETSV 09 Landshut galt der olympische Gedanke: "Dabei sein ist alles."

An der Spitze der Gruppe B stand nach der Vorrunde - und genau das ist es, was den Hallenkick so interessant macht - ein echter Underdog, nämlich: Kreisklassist SV Huldsessen. Drei fulminante Triumphe und ein Unentschieden (gegen den Bezirksligisten und am Ende Tabellenzweiten FC Eintracht Landshut) reichten den Mannen von Spielertrainer Besard Muja (aufgrund der besseren Tordifferenz) für den Gruppensieg. Der FC Dingolfing zog mit sechs Punkten ins Kleinst-Finale um Platz fünf ein, die beiden A-Klassisten Landshut-Auloh (drei Punkte) und der TSV Haarbach (null Punkte) verabschiedeten sich vorzeitig.

Jenes Spiel um Platz fünf entschied am Ende der FC Dingolfing für sich: Jonas Petri und Leon Eckhardt erzielten die Treffer für die Baumgartl-Truppe, Simon Guggenberger markierte den Anschluss- und Ehrentreffer für Teisbach.