Sofortige Leihe nach Verlängerung: 1860-Spieler Glück geht nach Kassel In die Regionalliga Südwest

München – Erst am Mittwoch hat Michael Glück seinen Vertrag beim TSV 1860 verlängert. Jetzt steht der nächste Schritt fest: Der 19-jährige Innenverteidiger wird bis zum Saisonende nach Kassel ausgeliehen. „Nach der Vertragsverlängerung war es der logische Schritt, Michael nun mehr Spielpraxis auf gehobenem Niveau zu geben“, sagte Sport-Geschäftsführer Günter Gorenzel zum Abgang von Glück.

Nur ein Einsatz in der Hinrunde für Glück

„Da wir zurzeit auf seiner Position in der Innenverteidigung sehr stark besetzt sind, ist eine Leihe nach Kassel die beste Option für Verein und Spieler“, so der Löwen-Boss. Michael Glück kam beim TSV 1860 München in dieser Saison erst einmal zum Einsatz. In seinem Drittliga-Debüt stand er bei der 1:4-Niederlage gegen den SV Elversberg vier Minuten auf dem Rasen.