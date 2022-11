Söcking und Breitbrunn machen das Rennen um die Plätze in der Aufstiegsrunde Entscheidung ist gefallen

SG Söcking/Starnberg – TSV Hechendorf 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Spieler (15.), 2:0 Schäffler (87.), 3:0 Khalili (90.)

Man merkte von Beginn an, dass es im Duell zwischen der SG Söcking/Starnberg und dem TSV Hechendorf um eine Menge ging. Schließlich drohte dem Verlierer des Duells der bittere Gang in die Abstiegsrunde. „Keines der beiden Teams hat es verdient, runter zu müssen“, sagte Söckings Trainer Max Dietze. Seine Mannschaft gewann schließlich mit 3:0 gegen die Hechendorfer, die lange auf Augenhöhe waren. Die 200 Zuschauer sahen ein kampfbetontes, aber dennoch gutes Match zweier spielstarker Mannschaften. „Unser Platz hat es beiden Teams schwer gemacht“, sagte Dietze. Nach 15 Minuten gab es einen Freistoß für die SG, den Tobias Spieler in die Mauer setzte. Doch Spieler blieb wach und kam mit dem Nachschuss zur Führung für die Gastgeber. In der Folge gab es viele Zweikämpfe und Nickligkeiten, wenngleich Schiedsrichter Matthias Dolderer eine gute Leistung ablieferte. In der 45. Minute die größte Chance für Hechendorf: Constantin Hübsch rannte frei auf das Starnberger Tor zu, lupfte allerdings knapp am gegnerischen Ziel vorbei. „Das war der Knackpunkt in unserem Spiel“, meinte TSV-Trainer Tom Ruhdorfer. Nach der Halbzeit war es weiterhin ein Abnutzungskampf – mit klarem Chancenplus für die die Starnberger. Hechendorf versuchte zwar alles, kam aber so gut wie gar nicht mehr in Nähe des Söckinger Strafraums. Nachdem Dominik Schäffler und Neo Grießhammer zwei Topchancen für die SG liegengelassen hatten, traf der starke Schäffler doch noch zum 2:0 (87.) und entschied damit die Partie. Hassan Khalili erhöhte dann sogar noch auf 3:0 für die Gastgeber. „Mit 26 Punkten nicht in den ersten Drei zu sein ist natürlich bitter, aber wir haben nicht heute diesen Platz verloren, sondern in anderen Spielen“, sagte TSV-Coach Ruhdorfer.