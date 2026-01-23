So verliefen die Generalproben der Regionalliga-West-Teams

Zwar ist jetzt schon klar, dass die eingeplante Samstagskonferenz der Regionalliga West witterungsbedingt um zwei Spiele reduziert wird , doch für die restlichen Teams wird es ernst. Mit welchem Gefühlt starten die Teams ins neue Jahr? FuPa hat die finalen Vorbereitungsspiele zusammengesucht.

Wenig überraschend dienten dabei die Teams aus den weiteren Regionalligen als beliebter Härtetest vor Wiederbeginn. Besonders torreich wurde es dabei im Aufeinandertreffen zwischen den Sportfreunden Siegen und dem SV Sandhausen (3:6). Tabellenführer Fortuna Köln suchte sich passenderweise auch den Primus der Nordost-Staffel mit Lok Leipzig, gab dabei die Führung noch spät aus der Hand. Einen besonderen Kontrahenten suchte sich die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach mit KRC Genk. Gegen eine Auswahl des belgischen Erstligisten feierten die Fohlen sogar einen 3:0-Erfolg. Der SV Rödinghausen (0:1 gegen den SV Lippstadt) und Fortuna Düsseldorf II (2:3 gegen die SG Wattenscheid) verloren jeweils gegen Oberliga-Top-Teams, während sich der Bonner SC mit 3:1 gegen den FC Wegberg-Beeck behauptete. Zwei Teams haben bereits das erste Ligaspiel des neuen Jahrs absolviert. Die Sportfreunde Lotte setzten sich vorige Woche mit 3:0 gegen die SSVg Velbert durch.

Ein Überblick aller Generalproben der Regionalligisten

