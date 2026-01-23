 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Der Bonner SC gestaltete seine Generalprobe mit einem 3:1 gegen den FC Wegberg-Beeck erfolgreich.
Der Bonner SC gestaltete seine Generalprobe mit einem 3:1 gegen den FC Wegberg-Beeck erfolgreich. – Foto: Boris Hempel

So verliefen die Generalproben der Regionalliga-West-Teams

Das neue Pflichtspieljahr in der Regionalliga West steht in den Startlöchern. Mit welchen Testergebnissen beendeten die Teams die Vorbereitungsphase?

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga Südwest
Bor.Dortmund II

Zwar ist jetzt schon klar, dass die eingeplante Samstagskonferenz der Regionalliga West witterungsbedingt um zwei Spiele reduziert wird, doch für die restlichen Teams wird es ernst. Mit welchem Gefühlt starten die Teams ins neue Jahr? FuPa hat die finalen Vorbereitungsspiele zusammengesucht.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga Wes

Wenig überraschend dienten dabei die Teams aus den weiteren Regionalligen als beliebter Härtetest vor Wiederbeginn. Besonders torreich wurde es dabei im Aufeinandertreffen zwischen den Sportfreunden Siegen und dem SV Sandhausen (3:6). Tabellenführer Fortuna Köln suchte sich passenderweise auch den Primus der Nordost-Staffel mit Lok Leipzig, gab dabei die Führung noch spät aus der Hand. Einen besonderen Kontrahenten suchte sich die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach mit KRC Genk. Gegen eine Auswahl des belgischen Erstligisten feierten die Fohlen sogar einen 3:0-Erfolg. Der SV Rödinghausen (0:1 gegen den SV Lippstadt) und Fortuna Düsseldorf II (2:3 gegen die SG Wattenscheid) verloren jeweils gegen Oberliga-Top-Teams, während sich der Bonner SC mit 3:1 gegen den FC Wegberg-Beeck behauptete. Zwei Teams haben bereits das erste Ligaspiel des neuen Jahrs absolviert. Die Sportfreunde Lotte setzten sich vorige Woche mit 3:0 gegen die SSVg Velbert durch.

Ein Überblick aller Generalproben der Regionalligisten

Sa., 17.01.2026, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
6
3
Abpfiff

Mi., 21.01.2026, 19:45 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
SC Verl
SC VerlSC Verl II
2
0
Abpfiff

So., 18.01.2026, 14:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
1
0
Abpfiff

Sa., 17.01.2026, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
2
3
Abpfiff

Sa., 17.01.2026, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
0
0
Abpfiff

So., 18.01.2026, 14:30 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
3
2
Abpfiff

So., 18.01.2026, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
3
1

Sa., 17.01.2026, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
3
3
Abpfiff

Sa., 17.01.2026, 17:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
3
3
Abpfiff

Fr., 16.01.2026, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
2
2
Abpfiff

So., 18.01.2026, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
1
1
Abpfiff

Sa., 17.01.2026, 15:30 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1
1
Abpfiff

Sa., 17.01.2026, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
5
0
Abpfiff

Sa., 17.01.2026, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
KRC Genk
KRC GenkKRC Genk
3
0
Abpfiff

Sa., 17.01.2026, 13:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
0
0
Abpfiff

Sa., 17.01.2026, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
4
3
Abpfiff

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 023.1.2026, 13:30 Uhr
Markus BeckerAutor