Rote Karte entscheidet erstes Regionalliga-Spiel des Jahres

Die SSVg Velbert und die Sportfreunde Lotte haben am Freitagabend die erste Partie der Regionalliga West des Jahres 2026 bestritten. Glücklose Spielverläufe bleiben Schlusslicht Velbert scheinbar auch nach der Winterpause erhalten, denn nach einem Platzverweis kippte die Partie und ging 0:3 (0:1) verloren.

Die SSVg Velbert hat die Saisonunterbrechung genutzt, um am Kader zu arbeiten. Beispielsweise stand der erst kürzlich verpflichtete Kevin Jackmutz sofort im Tor , auch Mittelfeldmotor Artur Golubytskij schaffte es direkt in die Startelf . Doch in den Minuten vor dem Seitenwechsel war das Matchglück wie schon so oft in dieser Spielzeit nicht auf der Seite des Aufsteigers, der den Sieg im Nachholspiel des 18. Spieltags dringend benötigt hätte.

Zunächst kassierte Ismail Remmo nach einem wiederholten Foul die Gelb-Rote Karte (40.), und dann klingelte es auch noch in der Nachspielzeit durch Shkrep Stublla erstmals in Jackmuths Kasten (45.+2). Noch bitterer wurde es, als Ben Klefisch für die Sportfreunde Lotte nach nur vier Zeigerumdrehungen im zweiten Abschnitt auf 2:0 erhöhte (49.). Velbert bleibt nach einem gebrauchten Tag bei acht Punkten abgeschlagen im Tabellenkeller, Samuel Owusu Addai machte mit seinem Tor den Auswärtssieg perfekt (69.). Lotte hat als Neunter nur noch acht Punkte als der 1. FC Köln U21.

SSVg Velbert – VfL Sportfreunde Lotte 0:3

SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Arlind Mimini, Max Machtemes, Ismail Remmo, Beyhan Ametov (42. Max Wiese), Benjamin Hemcke (73. Timo Böhm), Calvin Marion Mockschan (46. David Glavas), Artur Golubytskij (79. Timo Mehlich), Robin Hilger (73. Kilian-Joel Wagenaar), Oguzcan Büyükarslan - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

VfL Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth, Jonathan Riemer (83. Anes Dziho), Ben Klefisch, Shkrep Stublla, Luca Horn (69. Diamant Berisha), Kaan Kurt (83. Marius Zentler), Max Ritter (76. Jonas Kehl), Samuel Owusu Addai (69. Isaak Nwachukwu), Leon Demaj - Trainer: Fabian Lübbers - Co-Trainer: Max Kremer - Co-Trainer: Tobias Tschernik

Schiedsrichter: Nico Fuchs - Zuschauer: 505

Tore: 0:1 Shkrep Stublla (45.+2), 0:2 Ben Klefisch (49.), 0:3 Samuel Owusu Addai (68.)

Gelb-Rot: Ismail Remmo (40./SSVg Velbert/wiederholtes Foulspiel)