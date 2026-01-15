Kurz vor Lotte: SSVg Velbert verstärkt sich zwischen den Pfosten

Mit dem Abgang vom langjährigen Stammtorhüter Marcel Lenz zu Bezirksligist Rot-Weiss Essen II wurde auch ein Kaderplatz bei der SSVg Velbert frei. Fündig wurden die Velberter beim SV Eintracht Hohkeppel: Kevin Jackmuth soll künftig das Torwartteam um Luis Plath und Jonathan Freitag ergänzen. Wie der Verein angibt, sind vor dem Liga-Neustart alle "offenen Schlüsselpositionen" besetzt.

Vielleicht könnte es sogar schneller gehen, als erwartet. Da Plath, die etatmäßige Nummer eins, für das Rückholspiel gegen die Sportfreunde Lotte (16. Januar) aufgrund einer Rotsperre aus dem Spiel gegen die Sportfreunde Siegen tatenlos zusehen muss, könnte Zugang Jackmuth womöglich schon direkt einspringen. Es wäre in jedem Fall ein Blitzdebüt – schließlich absolvierte der neue Schlussmann erst am Mittwoch, dem 14. Januar, seine erste Trainingseinheit bei der SSVg.

Anfänge in der Kreisliga A

Der 31-Jährige begann seinen Weg im Seniorenfußball über die Kreisliga A und konnte sich in der Folge stetig in der Mittelrheinliga behaupten. Vorläufiger Höhepunkt seiner Laufbahn war ein Stammplatz in der Regionalliga in der Vorsaison mit Eintracht Hohkeppel. In der laufenden Spielzeit ging es mit dem gleichen Verein zurück in die Fünftklassigkeit. Nach neun Einsätzen zu Saisonbeginn fand sich Jackmuth zuletzt allerdings regelmäßig auf der Bank wieder.

In Velbert bietet sich nun die Chance auf einen Neuanfang – und Jackmuth bringt mehr als nur sportliche Qualitäten mit. Wie der Verein mitteilt, ist der Torhüter beruflich in einer "professionellen Fußballakademie“ tätig und dort für die Ausbildung und Entwicklung von Torhütern verantwortlich. Möglicherweise kann der Zugang somit auch abseits des Platzes als erfahrener Anker in der jungen Mannschaft fungieren, wenn für das Team von Bogdan Komorowski das Mammutprojekt Klassenerhalt beginnt.