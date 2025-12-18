Regionalliga-Schlusslicht steht vor Top-Transfer - fünf Abgänge

Abgeschlagen mit acht Punkten überwintert die SSVg Velbert auf dem letzten Platz der Regionalliga West. Entsprechend wundert es nur wenig, dass der amtierende Meister der Oberliga Niederrhein die Pause auch für mögliche Kader-Optimierungen nutzen möchte. Während ein Top-Transfer wohl vor dem Abschluss steht, könnten bis zur vier Akteure das Schlusslicht verlassen.
Die Hinrunde ist nicht unbedingt nach Plan der Velberter gelaufen, die in manchen Partien aber auch einfach kein Spielglück hatten. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer - ein Brett, aber nicht uneinholbar. Helfen soll ab Januar ein Spieler, der in der vergangenen Saison für Furore gesorgt hat: Artur Golubytskij. Wie der Reviersport berichtet, soll der 21-jährige Ukrainer vor der Unterschrift in Velbert stehen.
Der Mittelfeldspieler überragte bei der SpVg Schonnebeck mit elf Toren und neun Vorlagen und war gemeinsam mit Conor Tönnies (Fortuna Düsseldorf U23) und Arne Wessels (Borussia Dortmund U23) ein Hauptfaktor, warum die Essener erst am letzten Spieltag das Rennen gegen Velbert verloren hatten. Golubytskij wechselte in die Regionalliga Nordost, doch bei Rot-Weiß Erfurt kam er mit nur zehn Einsätzen kaum Zug. In der West-Gruppe könnte er in der Rückrunde nicht nur zur alten Form finden, sondern auch auf seine ehemaligen Mitspieler treffen.
Ob der Antreiber noch Valon Zhushi (sieben Spiele), Reo Yoshida (sieben Spiele), Dmytro Kislin (Laut FuPa-Datenbank erstmal in der zweiten Mannschaft) und Marcel Lenz kennenlernen wird, bleibt fraglich. Diese vier Spieler können oder wollen den Verein verlassen, wie es weiter heißt. Bei Lenz ist ein Wechsel zu Rot-Weiss Essen II konkret, dabei ist der erfahrene Torhüter eigentlich Kapitän der Velberter. Als mittlerweile Nummer zwei will der 34-Jährige in der Rückrunde allerdings dabei helfen, RWE II zum Landesliga-Aufstieg zu führen. Haruto Idoguchis Abgang ist mit einem Wechsel zu Sportfreunde Baumberg bereits besiegelt.
Update: Die SSVg Velbert hat mittlerweile die Abgänge von Marcel Lenz, Valon Zhushi, Reo Yoshida, Haruto Idoguchi und Harumi Goto bestätigt. Auch der interne Wechsel von Dymtro Kislin in die U23 ist fix.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: