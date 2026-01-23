 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Die Schalker Reserve steht derzeit auf Platz zwei.
Die Schalker Reserve steht derzeit auf Platz zwei. – Foto: Imago Images

Wiederauftakt in der Regionalliga: Zwei Spiele bereits abgesagt

Regionalliga West: Den Appetizer machte bereits in der Vorwoche das Nachholspiel zwischen der SSVg Velbert und den Sportfreunden Lotte. Das restliche Feld konnte rund sieben Wochen Kräfte sammeln, um mit voller Kraft in die entscheidende Saisonphase zu gehen. Besonders im Meisterschaftskampf ist das letzte Wort nicht gesprochen, hinter Spitzenreiter Fortuna Köln schart die Konkurrenz mit den Hufen.

Bereits zwei Partien des 19. Spieltags mussten witterungsbedingt abgesagt werden. So ruht der Ball zwischen den Sportfreunden Lotte und dem SV Rödinghausen und auch zwischen den Sportfreunden Siegen und Borussia Dortmund II.

In der Samstagskonferenz muss Tabellenführer Fortuna Köln noch zuschauen. So könnten RW Oberhausen im Duell gegen Fortuna Düsseldorf II und auch die Zweitvertretung des FC Schalke 04 bei der Begegnung gegen jene des SC Paderborn zumindest theoretisch die Tabellenführung übernehmen. Am Folgetag könnte Fortuna Köln schließlich gegen den VfL Bochum II die angestrebte Spitzenposition wieder behaupten. Doch nicht nur das Top-Trio darf sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, dahinter sind sowohl der FC Gütersloh, als auch die Reserven von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund noch voll im Rennen. Der FCG hat sich zu Wiederbeginn auch eine hochinteressante Aufgabe mit der Partie gegen den teils neu aufgestellten 1. FC Bocholt unter Trainer René Lewejohann angelacht. Gleichzeitig kommt es auch zum Nachbarschafts- und Kellerduell zwischen der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV. Besonders die Velberter können sich keine längere Durststrecke mehr erlauben.

____

Ausgefallen: Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Abgesagt

Das Spiel zwischen Lotte und Rödinghausen ist der zweite Spielausfall vom Wochenende.

____

Ausgefallen: Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Abgesagt

Witterungsbedingt fällt das Spiel zwischen Siegen und Dortmund aus.

____

Liveticker: 1. FC Bocholt - FC Gütersloh

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

____

Liveticker: RW Oberhausen - Fortuna Düsseldorf II

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

____

Liveticker: SC Paderborn II - FC Schalke 04 II

Mo., 26.01.2026, 13:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
13:00live

____

Liveticker: Wuppertaler SV - SSVg Velbert

Morgen, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

____

Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

____

Liveticker: SC Wiedenbrück - 1. FC Köln II

So., 25.01.2026, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00live

____

Liveticker: VfL Bochum II - Fortuna Köln

So., 25.01.2026, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

____

So geht es weiter

20. Spieltag
30.01.26 Borussia Dortmund II - VfL Sportfreunde Lotte
31.01.26 SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt
31.01.26 SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II
31.01.26 SSVg Velbert - VfL Bochum II
31.01.26 SV Rödinghausen - Wuppertaler SV
31.01.26 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
31.01.26 Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh
31.01.26 Bonner SC - RW Oberhausen
01.02.26 1. FC Köln II - SC Paderborn 07 II

____

____

____

