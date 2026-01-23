Wiederauftakt in der Regionalliga: Zwei Spiele bereits abgesagt

Bereits zwei Partien des 19. Spieltags mussten witterungsbedingt abgesagt werden. So ruht der Ball zwischen den Sportfreunden Lotte und dem SV Rödinghausen und auch zwischen den Sportfreunden Siegen und Borussia Dortmund II.
In der Samstagskonferenz muss Tabellenführer Fortuna Köln noch zuschauen. So könnten RW Oberhausen im Duell gegen Fortuna Düsseldorf II und auch die Zweitvertretung des FC Schalke 04 bei der Begegnung gegen jene des SC Paderborn zumindest theoretisch die Tabellenführung übernehmen. Am Folgetag könnte Fortuna Köln schließlich gegen den VfL Bochum II die angestrebte Spitzenposition wieder behaupten. Doch nicht nur das Top-Trio darf sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, dahinter sind sowohl der FC Gütersloh, als auch die Reserven von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund noch voll im Rennen. Der FCG hat sich zu Wiederbeginn auch eine hochinteressante Aufgabe mit der Partie gegen den teils neu aufgestellten 1. FC Bocholt unter Trainer René Lewejohann angelacht. Gleichzeitig kommt es auch zum Nachbarschafts- und Kellerduell zwischen der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV. Besonders die Velberter können sich keine längere Durststrecke mehr erlauben.
Das Spiel zwischen Lotte und Rödinghausen ist der zweite Spielausfall vom Wochenende.
Witterungsbedingt fällt das Spiel zwischen Siegen und Dortmund aus.
20. Spieltag
30.01.26 Borussia Dortmund II - VfL Sportfreunde Lotte
31.01.26 SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt
31.01.26 SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II
31.01.26 SSVg Velbert - VfL Bochum II
31.01.26 SV Rödinghausen - Wuppertaler SV
31.01.26 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
31.01.26 Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh
31.01.26 Bonner SC - RW Oberhausen
01.02.26 1. FC Köln II - SC Paderborn 07 II
