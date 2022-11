So schaut die Transferbilanz des 1. FC Kleve aus Der Oberligist hat die Abstiegszone verlassen und steht auf Tabellenplatz 13. Zeit, eine erste Transferbilanz zu ziehen. Welche Spieler schlugen ein - und welche enttäuschen bislang?

Der Oberligist 1. FC Kleve blickt bislang auf eine wechselhafte Saison zurück. Zu unbeständig rief das Team von Trainer Umut Akpinar sein Potential ab. Zuletzt zeigte die Formkurve allerdings deutlich aufwärts. Auch dank eines überzeugenden Erfolgs gegen den Spitzenreiter KFC Uerdingen konnten die Rot-Blauen die Abstiegszone verlassen. Der 1. FC Kleve, der am Freitagabend 0:4 gegen die SSVg. Velbert unterlag, steht aktuell auf Tabellenplatz 13. Die nächste Partie wartet am Sonntag, 14.30 Uhr. Dann geht es auswärts gegen den TSV Meerbusch. Zuvor aber ziehen wir eine Transferbilanz.

Wie schaut es auf der Torwartposition aus? Andre Barth kehrte nach einjähriger Sportpause an den Bresserberg zurück - ein wichtiger Transfer. Der 34-Jährige gilt als sicherer Rückhalt. Vor einigen Wochen sorte Barth gegen den SV Sonsbeck für Aufsehen, da er nach dem Schlusspfiff mit dem Schiedsrichter aneinandergeriet. Mittlerweile hat er seine Sperre abgesessen. An Stammkeeper Ahmet Taner gibt es allerdings auch in dieser Saison kein Vorbeikommen, der 30-Jährige überzeugt mit souveränen Vorstellungen.

Ist der 1. FC Kleve in der Verteidigung gut aufgestellt? Außenverteidiger haben die Rot-Blauen reichlich. Als Innenverteidiger wurde einzig Folarin Williams vom TV Jahn Hiesfeld an Land gezogen. In den ersten Wochen der Spielzeit hatte der 21-Jährige noch einen Stammplatz sicher, gilt er doch als großes Talent. Seit Mitte September aber gehört der Youngster nicht mehr zur ersten Elf, stattdessen läuft der gelernte Sechser Tim Haal in der Viererkette auf. Dennoch hat Folarin Williams das Zeug, zu einem wichtigen Akteur zu avancieren. Dafür muss er in seinen Vorstellungen allerdings noch konstanter werden. Dann hat der junge Mann durchaus das Potential, irgendwann den 37-jährigen Routinier Nedzad Dragovic zu beerben.