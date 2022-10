Union Schafhausen wertet den Kreispokal auf. – Foto: Daniel Frenken

So macht das Kreispokalendspiel richtig Spaß Das Pokalfinale zwischen Schafhausen und Wegberg-Beeck war in diesem Jahr ein Zuschauermagnet. Das galt nicht immer für das Endspiel. Dass das nun anders ist, liegt vor allem an Union und dem Sportplatz Im Kuhlert, findet unser Autor.

In den Nuller und auch noch weit in die Zehner Jahre hinein war das Pokalfinale im Kreis Heinsberg zumeist keine vergnügungssteuerpflichtige Angelegenheit. In der Regel waren dort die Großen unter sich – und egal ob FC Wegberg-Beeck, Germania Teveren oder auch der einst starke FSV Geilenkirchen:

Sie alle sahen das Endspiel mehr als eine lästige Pflicht an – das Hauptziel, die Qualifikation für den Mittelrheinpokal, hatten sie mit der Finalteilnahme ja bereits geschafft. Bereits die Aufstellungen sprachen oft Bände: Fürs Kreispokalfinale warfen etliche Trainer die Rotationsmaschine so richtig an. Passend dazu hielt sich auch das Zuschauerinteresse in überschaubaren Grenzen: Etliche Endspiele fanden vor gerade mal 300 Zuschauern statt. Höherer Stellenwert, würdiger Rahmen Union Schafhausen ist es zu verdanken, dass das Kreispokalfinale in der jüngeren Vergangenheit einen anderen, weit höheren Stellenwert bekommen hat. Das war schon 2019 so, als Beeck erstmals im Kuhlert gegen die Union das Endspiel bestritt – 700 Zuschauer waren dabei. Das wurde – zur eigenen Überraschung – nun noch mal deutlich getoppt: Über 900 Menschen waren dafür nun zum Kuhlert gepilgert. Dichte Menschenreihen rund um den gesamten Platz – das war ein schöner Anblick.