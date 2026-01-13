Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am Niederrhein wird wieder fleißig getestet. – Foto: Patrik Otte
So liefen die Testspiele am Dienstagabend
FuPa präsentiert euch die Testspiele bis einschließlich 15. Januar 2026, denn am Niederrhein drehen die Mannschaften nach dem Schneechaos wieder auf.
Am Niederrhein wird wieder gespielt - und wie! In dieser Woche steigen reichlich Begegnungen, wie ihr in der FuPa-Übersicht finden könnt. Wichtig: Die Partien sind lediglich eine Auswahl, im verlinkten Kalender findet ihr weitere Spiele aus dem jeweiligen Fußballkreis.