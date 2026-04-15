So funktionieren Auf- und Abstieg der Bezirksliga Mittelrhein 2025/26 Der Überblick über alle Auf- und Abstiegsszenarien der Bezirksliga Mittelrhein 2025/26. von Niklas Bien · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Die Rechenspiele könnten für den SV Lövenich/Widdersdorf wichtig werden – Foto: Ayhan Gündüz

Um die Szenarien in den vier Bezirksliga-Staffeln am Mittelrhein im Überblick zu behalten, braucht es mitunter eine gute Übersicht. Während es im Abstiegsgeschehen beinahe ungewohnt unkompliziert zugeht, kann oben einiges passieren. Wie in jedem Jahr hat FuPa Mittelrhein alle möglichen Szenarien für euch zusammengefasst.

Das, was die Teams aus dem Fußballverband Mittelrhein in der 3. Liga und in der Regionalliga West machen, wirkt auch bis in die Bezirksliga hinein. Während in der Mittelrheinliga ausschließlich die Abstiegskandidaten betroffen sind, müssen in der Bezirksliga nur die Aufstiegsaspiranten einen genauen Blick auf die FVM-Vertreter in den höheren Spielklassen werfen. >>> So funktionieren Auf- und Abstieg in der Mittelrheinliga >>> So funktionieren Auf- und Abstieg in der Landesliga Bezirksliga Mittelrhein Aufstieg Bei allen Rechenspielen können sich die Meister der vier Staffeln sicher sein: Die Tabellenersten steigen sicher auf. Dahinter beginnt der große Vergleich zwischen den Staffeln. Maximal sieben Teams, also zusätzlich maximal drei Vizemeister können neben den Spitzenreitern aufsteigen. Welche das sind, entscheidet sich anhand der Quotientenregel. Dabei werden die Punkte durch die Spiele geteilt. Je höher der Wert, desto besser ist der Quotient.

Wie in der Mittelrhein- und Landesliga gilt auch in der Bezirksliga, dass die beiden nächstbesten Mannschaften der jeweiligen Staffel das Aufstiegsrecht übernehmen würden, sofern eine aufstiegsberechtigte Mannschaft diesen nicht wahrnehmen kann oder will. Da durch das Einreichen der Lizenzunterlagen mittlerweile feststeht, dass ein Team aus der Mittelrheinliga in die Regionalliga West aufsteigt, ist diese Tatsache in den folgenden Szenarien schon inbegriffen. Vier Aufsteiger gibt es, wenn...