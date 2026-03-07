So funktionieren Auf- und Abstieg in der Mittelrheinliga 2025/26

Der Siegburger SV und der SV Bergisch Gladbach sind beide im Rennen um die Meisterschaft. – Foto: Lucy Neuber

Der Fußballverband Mittelrhein hat auch für die Saison 2025/26 ganz genau festgelegt, welche Szenarien es im Auf- und Abstiegskampf der Mittelrheinliga geben kann. Wie gewohnt ergeben sich die Rechenspiele nicht nur aus dem, was die Teams der fünfthöchsten deutschen Spielklasse machen, sondern beginnen schon deutlich weiter oben. Damit ihr wisst, warum es sich für die abstiegsbedrohten Mittelrheinligisten lohnt, etwa Alemannia Aachen besonders die Daumen zu drücken, hat FuPa Mittelrhein für euch alle möglichen Szenarien zusammengefasst.

Die Rolle der 3. Liga und der Regionalliga West

Wie immer gilt, dass die Anzahl der Absteiger in der Mittelrheinliga hängt maßgeblich von dem ab, was in der 3. Liga und in der Regionalliga West passiert. Das Prinzip ist folgendes: Steigt ein Vertreter des Westdeutschen Fußballverbandes aus der 3. Liga ab, erhöht das die Anzahl der Absteiger in der Regionalliga West. Steigen dort ein oder mehrere Vertreter aus dem Verband Mittelrhein ab, erhöht das wiederum die Anzahl der Absteiger in der Mittelrheinliga.

Mittelrheinliga

Aufstieg

Hier bleibt es gewohnt unkompliziert. Die Mittelrheinliga darf einen Aufsteiger in die Regionalliga West stellen. Der Meister erhält das erste Recht auf den Aufstieg. Sollte der entsprechende Verein den Aufstieg nicht wahrnehmen wollen oder die Lizenzbedingungen nicht erfüllen, geht das Recht zuerst an den Tabellenzweiten und dann an den -dritten. Will oder kann keine der besten drei Mannschaften den Aufstieg wahrnehmen, verfällt das Aufstiegsrecht und es gibt keinen Regionalliga-Aufsteiger aus dem Fußballverband Mittelrhein.