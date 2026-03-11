So funktionieren Auf- und Abstieg der Landesliga Mittelrhein 2025/26 Der Überblick über alle Auf- und Abstiegsszenarien der Landesliga Mittelrhein 2025/26. von Niklas Bien · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

Für Germania Teveren und den TuS Chlodwig Zülpich könnten die Rechenspiele noch wichtig werden – Foto: Heidebote

Wie viele Teams steigen aus den Landesligen am Mittelrhein auf? Wie viele steigen ab? Diese Fragen wurden in den vergangenen Jahren schon mit den verschiedensten Zahlen beantwortet. Die Antworten hängen mit dem Zahlenspiegel zusammen, den der Fußballverband Mittelrhein in jedem Jahr herausgibt. Darin wird genau skizziert, wie viele Auf- und Absteiger es in jedem Szenario gibt. Damit ihr euch nicht durch das Verbandsdokument arbeiten müsst, zeigt FuPa Mittelrhein euch wieder, welche Szenarien es unter welchen Voraussetzungen geben kann.

Für alle Spielklassen des Fußballverbands Mittelrhein gilt: Der Ausgang der 3. Liga und der Regionalliga West sind ganz entscheidend für das eigene Schicksal. In der Landesliga sind vor allem die Aufstiegskandidaten von den Rechenspielen betroffen, während es in der Mittelrheinliga ausschließlich die Teams aus dem Tabellenkeller betrifft. >>> So funktionieren Auf- und Abstieg in der Mittelrheinliga 2025/26 Landesliga Mittelrhein Aufstieg Die beiden Staffelsieger sind von allem Rechenspielen befreit - wie in jedem Jahr steht der Aufstieg der beiden Meister fest. Für die Vize-Meister und die, die es werden wollen, lohnt sich der Blick auf die höheren Ligen, vor allem auf die Regionalliga West. Dort ist nämlich das Abschneiden der Mannschaften aus dem Verband Mittelrhein entscheidend - steigt ein Team in die Mittelrheinliga ab, ist logischerweise ein Platz weniger für einen potenziellen Landesliga-Aufsteiger.

Sollte ein Verein sein Aufstiegsrecht in die Mittelrheinliga nicht wahrnehmen wollen oder können, so geht es nacheinander an die zwei Mannschaften, die in der Tabelle dahinterstehen. Sollte keines der Teams den Aufstieg wahrnehmen, verfällt das Aufstiegsrecht. Das gleiche Prinzip gilt auch in der Mittelrheinliga - deswegen werden in den folgenden Ausführungen auch immer die Szenarien ohne Regionalliga-Aufsteiger vom Mittelrhein aufgeführt. Zwei Aufsteiger gibt es, wenn...