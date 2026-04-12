Diese Kreisliga-Vize würden aufsteigen – & warum es mehr werden können

Anders als im Vorjahr scheint die Tabellenkonstellation in den oberen Ligen für die Klubs am Mittelrhein vorteilhaft. Da sich derzeit weder in der 3. Liga noch in der Regionalliga West Teams aus dem Verbandsgebiet in akuter Abstiegsgefahr befinden, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga, den Landesligen und in den Bezirksligen könnten zusätzliche Plätze frei werden.
Nach der aktuellen Auf- und Abstiegsregelung des FVM dürfen neben den Meistern der neun Kreisligen derzeit mindestens vier Vizemeister den Gang in die Bezirksliga antreten. Das entscheidende Kriterium hierfür ist die Quotientenregelung, die die unterschiedlichen Staffelgrößen vergleichbar macht.
Doch die Zahl der Aufsteiger könnte sich sogar auf sechs erhöhen. Hintergrund sind die Rückzüge des 1. FC Düren II und SV Eintracht Hohkeppel II aus der Landesliga. Sollten diese Teams ihr Startrecht in der nächstniedrigen Spielklasse – der Bezirksliga – nicht wahrnehmen, regelt der Verband dies durch einen „vermehrten Aufstieg“:
„Nehmen diese Mannschaften in der darauffolgenden Spielzeit ihr Startrecht in der nächstniedrigeren Spielklasse nicht wahr, so werden die freien Plätze durch einen vermehrten Aufstieg unter Anwendung der Quotientenregelung besetzt“, heißt es in den Statuten der "Auf- und Abstiegsregelung" des FVM.
An der Spitze des Tableaus thront derzeit der Bergische Vertreter aus Homburg-Bröltal. Hier ist die Übersicht der aktuellen Quotienten (Punkte pro Spiel):
TuS Homburg-Bröltal (Kreisliga A Berg):
Punkt-Quotient: 2,476 | Tor-Quotient: 1,905 (52 Punkte aus 21 Spielen, Tordifferenz +40)
SG Dahlem-Schmidtheim (Kreisliga A Euskirchen):
Punkt-Quotient: 2,444 | Tor-Quotient: 2,722 (44 Punkte aus 18 Spielen, Tordifferenz +49)
Pulheimer SC (Kreisliga A Rhein-Erft):
Punkt-Quotient: 2,333 | Tor-Quotient: 1,952 (49 Punkte aus 21 Spielen, Tordifferenz +41)
Sportfreunde Troisdorf 05 (Kreisliga A Sieg):
Punkt-Quotient: 2,238 | Tor-Quotient: 1,619 (47 Punkte aus 21 Spielen, Tordifferenz +34)
SG Union Würm-Lindern (Kreisliga A Heinsberg):
Punkt-Quotient: 2,158 | Tor-Quotient: 1,632 (41 Punkte aus 19 Spielen, Tordifferenz +31)
SV Eilendorf II (Kreisliga A Aachen):
Punkt-Quotient: 2,095 | Tor-Quotient: 1,238 (44 Punkte aus 21 Spielen, Tordifferenz +26)
SV Wachtberg (Kreisliga A Bonn):
Punkt-Quotient: 2,000 | Tor-Quotient: 1,818 (44 Punkte aus 22 Spielen, Tordifferenz +40)
Schwarz-Weiß Düren (Kreisliga A Düren):
Punkt-Quotient: 2,000 | Tor-Quotient: 1,143 (42 Punkte aus 21 Spielen, Tordifferenz +24)
SV Gremberg Humboldt (Kreisliga A Köln):
Punkt-Quotient: 2,000 | Tor-Quotient: 0,667 (42 Punkte aus 21 Spielen, Tordifferenz +14)