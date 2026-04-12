Diese Kreisliga-Vize würden aufsteigen – & warum es mehr werden können

Gute Chancen auf einen Aufstieg hat die SG Dahlem-Schmidtheim aus der Kreisliga A Euskirchen. – Foto: Rocco Bartsch

Anders als im Vorjahr scheint die Tabellenkonstellation in den oberen Ligen für die Klubs am Mittelrhein vorteilhaft. Da sich derzeit weder in der 3. Liga noch in der Regionalliga West Teams aus dem Verbandsgebiet in akuter Abstiegsgefahr befinden, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga, den Landesligen und in den Bezirksligen könnten zusätzliche Plätze frei werden.

Die Basis: Vier Plätze sind greifbar

Nach der aktuellen Auf- und Abstiegsregelung des FVM dürfen neben den Meistern der neun Kreisligen derzeit mindestens vier Vizemeister den Gang in die Bezirksliga antreten. Das entscheidende Kriterium hierfür ist die Quotientenregelung, die die unterschiedlichen Staffelgrößen vergleichbar macht.

Der „Hohkeppel-Düren-Bonus“: Die Chance auf sechs Aufsteiger

Doch die Zahl der Aufsteiger könnte sich sogar auf sechs erhöhen. Hintergrund sind die Rückzüge des 1. FC Düren II und SV Eintracht Hohkeppel II aus der Landesliga. Sollten diese Teams ihr Startrecht in der nächstniedrigen Spielklasse – der Bezirksliga – nicht wahrnehmen, regelt der Verband dies durch einen „vermehrten Aufstieg“: