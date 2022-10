Siegesserie der DSC-Reserve reisst Arminias Westfalenliga-Frauen verlieren in Rhade

Jede Serie reißt einmal. Das mussten Arminias Westfalenliga-Frauen beim SSV Rhade erleben. Dort unterlag das Team von Trainer Philipp Rasche 1:3 nach zuvor drei Siegen in Folge.

„Unsere Serie ist nicht ganz zu Unrecht gerissen“, gibt Rasche zu. Seine Mannschaft sei gerade in der ersten Halbzeit „nicht griffig genug“ gewesen und viel zu weit weg von den Gegenspielerinnen. „Da haben wir uns so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen“, meinte Rasche. Genau das führte zu den Gegentoren in den Minuten 18 und 27.