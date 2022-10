– Foto: Andreas Zobe

Arminias Frauen-Reserve in der Liga angekommen Aufsteiger DSC klettert nach 4:0 gegen Berghofen in der Westfalenliga-Tabelle

Geliefert wie bestellt: In der Vorwoche hatte Philipp Rasche, Trainer von Arminias Westfalenliga-Mannschaft, versprochen, dass es am Sonntag den dritten Sieg in Folge gibt. Und seine Mädels erfüllten die Vorgabe ihres Coaches. Gegen SpVg. Berghofen II siegte die Arminia 4:0 (3:0).

„Insgesamt war es ein sehr verdienter Sieg“, begann Rasche seine Ausführungen. Allerdings war nicht alles Gold, was glänzte. „Wir waren in der Anfangsphase etwas nervös. Man merkte uns an, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Und so hatten wir einige Ballverluste nach eigenen Balleroberungen“, beschrieb Rasche. Die Anfangsnervosität legte sich dann aber relativ zügig, und die DSC-Mädels zeigten das, was sie können: Tore schießen. Anna Pauline Czekalla (17.), Marina Diermann (22.) und Haley Jane Flatemersch (38.) schossen schon vor der Pause eine recht komfortable Führung gegen einen eher destruktiv agierenden Gegner heraus.