Siege für Niendorfer TSV und Teutonia 05

Teutona 05 jubelt. – Foto: Oliver Utesch

In den letzten Nachholspielen der Oberliga Hamburg hat der Niendorfer TSV seine starke Schlussphase bestätigt und SC Vorwärts/Wacker Billstedt mit 2:1 bezwungen. FC Teutonia 05 Ottensen setzte sich beim TSV Buchholz 08 durch und beendet die Saisonbilanz vor dem letzten Spieltag wieder ausgeglichen.

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Am Dienstag finden die letzten beiden Nachholspiele statt

Der Niendorfer TSV hat sich in der Tabelle weiter nach vorne gearbeitet und SC Vorwärts/Wacker Billstedt mit 2:1 geschlagen. Die Mannschaft von Trainer Ali-Reza Farhadi steht nach dem Erfolg bei 47 Punkten und springt damit auf Rang zehn. Gerade mit Blick auf die enge Zone im Mittelfeld ist das ein deutlicher Schritt nach oben, weil Niendorf damit an mehreren Mannschaften vorbeizieht.

Die Partie nahm früh Fahrt auf. Leandro Kreit Casale brachte den Gastgeber in der 15. Minute in Führung, doch Billstedt antwortete nur sieben Minuten später. Mario Burmester traf zum 1:1 (22.) und brachte die Gäste schnell zurück in die Begegnung. Lange hielt dieser Zwischenstand allerdings nicht, weil Björn Dohrn schon in der 26. Minute erneut für Niendorf zuschlug und das 2:1 erzielte. Dieser Treffer blieb am Ende entscheidend. Für Niendorf ist der Sieg auch deshalb wertvoll, weil die Mannschaft nach schwierigen Phasen der Saison nun im Tabellenbild deutlich stabiler dasteht. Mit 72 erzielten Treffern und 47 Punkten ist der Sprung in die obere Hälfte vor dem letzten Spieltag greifbar. Billstedt bleibt dagegen bei 38 Zählern und rutscht auf Rang 14. Für den Pokalfinalisten ist die Liga damit tabellarisch eher ernüchternd, auch wenn der große Saisonhöhepunkt noch außerhalb der Oberliga wartet.

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat beim TSV Buchholz 08 einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren und seine Bilanz nach 33 Spielen auf 16 Siege, ein Remis und 16 Niederlagen gestellt. Damit klettert der Regionalliga-Absteiger mit 49 Punkten auf Rang acht und zieht am FC Süderelbe vorbei. Die Gäste legten im ersten Durchgang den Grundstein für den Erfolg. Mathias Adam traf in der 22. Minute zum 1:0, ehe Segun Steven Adedeji kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (45.). Für Buchholz wurde die Aufgabe dadurch deutlich schwieriger, auch wenn die Gastgeber nach dem Seitenwechsel noch einmal verkürzten. Milaim Buzhala traf in der 66. Minute zum 1:2 und hielt die Partie offen. Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr, sodass Teutonia den knappen Vorsprung ins Ziel brachte. Für Ottensen ist der Sieg tabellarisch ein versöhnlicher Schritt, weil die Mannschaft nach einer wechselhaften Saison zumindest in der oberen Tabellenhälfte ankommen kann. Buchholz bleibt bei 44 Punkten und fällt auf Rang zwölf zurück. In einer engen Mittelfeldgruppe, in der wenige Zähler mehrere Plätze ausmachen, wiegt die Niederlage entsprechend schwer.

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Vicky jubelt spät

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr SC Victoria SC Victoria FC Süderelbe Süderelbe 2 1 Abpfiff Der SC Victoria hat Rang vier gefestigt und sich gegen den FC Süderelbe spät mit 2:1 durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Pepe Nick Bensch in der 15. Minute in Führung. Kurz vor der Pause kam Süderelbe jedoch zurück: Theodoros Ganitis traf zum 1:1 (45.). Lange blieb die Partie danach offen, ehe Victoria in der Schlussphase doch noch den entscheidenden Treffer setzte. Brayann Charles-Emmanuel Kouakou erzielte in der 89. Minute das 2:1 und sicherte den Hausherren damit den nächsten Dreier. Victoria steht nun bei 64 Punkten und bleibt klar auf Rang vier, während Süderelbe mit 48 Zählern im Tabellenmittelfeld hängen bleibt. ________________ ETV mit starker Leistung Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt Vorw. Wacker Eimsbütteler TV ETV 0 5 Abpfiff Der Eimsbütteler TV hat im Rennen um die Regionalliga-Relegation ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt gewann der Tabellenzweite klar mit 5:0 und erhöhte damit den Druck auf die TuS Dassendorf, die in der lizenzrelevanten Wertung weiter der einzige ernsthafte Konkurrent bleibt. Der ETSV Hamburg führt die Tabelle sportlich zwar an, hat aber nicht für die Regionalliga gemeldet und spielt in dieser Rechnung keine Rolle. Durch den Sieg des ETV hat der ETSV auch keine Couch-Meisterschaft gefeiert. Der Titel ist am Sonntag natürlich weiter möglich. Die Eimsbütteler profitierten zunächst von einem Eigentor von William Karl Moje, das die Gäste in der 14. Minute in Führung brachte. Danach wurde Toralf Hense zur prägenden Figur des Spiels. Er traf zunächst zum 2:0 (32.) und legte nach der Pause zwei weitere Treffer nach (66., 73.). Gabriel Balde setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt zum 5:0 (87.). Mit dem Sieg steht der ETV nun bei 75 Punkten. Das ist eine starke Ausgangslage, aber noch keine Entscheidung. Dassendorf hat aktuell 70 Punkte, allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand und kann damit maximal 76 Zähler erreichen. Bedeutet: Der ETV hat vorgelegt, aber die TuS kann weiterhin vorbeiziehen, wenn sie ihre beiden ausstehenden Aufgaben gewinnt. ________________ Harksheide gewinnt im zweiten Durchgang

Die TuRa Harksheide hat ihre stabile Phase bestätigt und gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme mit 2:0 gewonnen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Olgherto Balliu die Gastgeber kurz nach Wiederbeginn in Führung (54.). In der Schlussphase machte Marijo Saric mit dem 2:0 alles klar (81.). Harksheide verbessert sich auf 45 Punkte und hat sich damit endgültig aus den kritischeren Tabellenregionen verabschiedet. Curslack bleibt dagegen abgeschlagen Letzter und kassierte bereits die 29. Niederlage im 33. Saisonspiel. ________________ Statement von Buchholz

Der TSV Buchholz 08 hat gegen USC Paloma eines der deutlichsten Ergebnisse des Spieltags geliefert und den Tabellenfünften mit 4:0 geschlagen. Für die Mannschaft von Trainer Christoph Behrens ist es ein Erfolg mit Gewicht, weil Buchholz damit auf 44 Punkte springt und im engen Tabellenmittelfeld weiter Boden gutmacht. Paloma bleibt zwar auf Rang fünf, kassiert aber eine klare Niederlage, die in dieser Höhe auffällt. Nach gut einer halben Stunde brachte Jonas Fritz die Gastgeber in Führung (33.). Noch vor der Pause legte Niklas Schulz nach und stellte auf 2:0 (42.). Damit ging Buchholz mit einer komfortablen Ausgangslage in den zweiten Durchgang, während Paloma, betreut von Marius Nitsch, eine Reaktion benötigte. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase. Phil Noah Wyludda, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, erhöhte in der 70. Minute auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Milaim Buzhala tief in der Nachspielzeit (90.+3). Für Buchholz ist der Sieg auch tabellarisch wertvoll: Mit 44 Zählern zieht die Mannschaft nach Punkten mit dem Niendorfer TSV gleich und liegt nur noch knapp hinter Teams wie TuRa Harksheide und FC Teutonia 05 Ottensen. Paloma verpasst es dagegen, den Abstand auf SC Victoria zu verkürzen. ________________ TSV schlägt auch Ottensen

Auch der Niendorfer TSV hat im Tabellenmittelfeld einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen FC Teutonia 05 Ottensen setzte sich die Mannschaft von Trainer Ali-Reza Farhadi mit 2:0 durch und verbessert sich auf 44 Punkte. Damit rückt Niendorf näher an Teutonia heran, das nach 32 Spielen bei 46 Zählern bleibt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Leandro De Los Santos Korth traf bereits in der zehnten Minute zum 1:0 und gab Niendorf damit früh eine gute Ausgangsposition. Teutonia, trainiert von Mehdi Saeedi-Madani, musste danach einem Rückstand hinterherlaufen, fand aber keinen Weg zurück auf die Anzeigetafel. Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniel Brückner für die Vorentscheidung. In der 57. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter zum 2:0. Dieser Treffer brachte Niendorf endgültig auf Kurs Heimsieg. Teutonia wechselte mehrfach, konnte am Ergebnis aber nichts mehr ändern. Für Niendorf ist der Erfolg ein weiterer Schritt in eine stabilere Tabellenregion. Die Mannschaft steht nun bei 44 Punkten und hat sich nach unten deutlich Luft verschafft. Teutonia bleibt zwar auf Rang neun, muss nach der Niederlage aber registrieren, dass die Konkurrenz im Mittelfeld näher heranrückt. Gerade Buchholz und Niendorf haben an diesem Spieltag gezeigt, dass die Plätze hinter Rang acht weiterhin umkämpft bleiben. ________________ ETSV Hamburg ist Meister

Die Absteiger FC Türkiye Wilhelmsburg und SV Halstenbek-Rellingen haben ein denkwürdiges Spiel geliefert - mehr hier! ________________ Tesla muss jetzt Daumen drücken

Die TuS Dassendorf hat das Herzschlagfinale um die Regionalliga-Relegation erzwungen. Beim FK Nikola Tesla setzte sich die Mannschaft von Özden Kocadal mit 2:1 durch und verkürzte den Rückstand auf den Eimsbütteler TV vor dem letzten Spieltag auf zwei Punkte. Weil der ETSV Hamburg nicht für die Regionalliga gemeldet hat, zählt im Aufstiegsrennen weiter der Vergleich zwischen Eimsbüttel und Dassendorf. Dabei musste die TuS zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Timon Jannik Engelmann brachte Tesla in der 35. Minute in Führung und verschärfte damit zwischenzeitlich die Lage für den Favoriten. Nach der Pause drehte Dassendorf die Partie jedoch binnen weniger Minuten: Johann von Knebel glich aus (50.), ehe Maximilian Thilo Dittrich nach seiner Einwechslung das 2:1 erzielte (58.). Trotz der Roten Karte gegen Torwart Tobias Braun (73.) brachte Dassendorf den Vorsprung über die Zeit. Für Tesla ist die knappe Niederlage besonders schmerzhaft. Der Aufsteiger bleibt bei 34 Punkten auf Rang 15 und muss nun darauf hoffen, dass Eimsbüttel oder Dassendorf über die Relegation in die Regionalliga aufsteigt. Sollte das nicht passieren, würde Tesla als vierte Mannschaft absteigen. Gute Nachrichten gibt es dadurch für die Pokalfinalisten HEBC Hamburg und SC Vorwärts/Wacker Billstedt: Beide stehen bei 38 Punkten und sind damit gerettet. ________________ Spektakel geht an HT 16

Ein Spektakel mit zehn Toren lieferten der TSV Sasel und HT 16. Die Gäste setzten sich mit 6:4 durch und verbesserten sich auf 54 Punkte, während Sasel bei 50 Zählern stehen bleibt. Für den ETV dürfte dieses Ergebnis durchaus interessant sein, denn am letzten Spieltag wartet mit Sasel ein Gegner, der zwar offensiv gefährlich ist, gegen HT 16 aber erneut defensiv anfällig war. Chris Tabi Bandoh brachte HT 16 in Führung (19.), ehe Selim Ajkic schnell ausglich (21.). Danach zogen die Gäste davon: Bandoh traf erneut (33.), Elyesa-Kamil Pekin erhöhte kurz vor der Pause (44.), Deran Toksöz legte direkt nach dem Seitenwechsel nach (47.), und Emirkaan Güzel stellte auf 5:1 (52.). Sasel gab sich jedoch nicht auf. Ajkic verkürzte mit zwei weiteren Treffern (57., 80.), dazwischen traf Ayaz Aldarwish zum 3:5 (74.). Die Hoffnung auf eine komplette Aufholjagd endete erst kurz vor Schluss, als Samir Amiri den Ball zum 4:6 ins eigene Tor beförderte (89.). Ajkic ragte mit einem Dreierpack zwar heraus, doch die Punkte gingen an HT 16.

Der letzte Spieltag

34. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - HEBC Hamburg

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FK Nikola Tesla

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr HT 16 - TuRa Harksheide

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - TSV Sasel

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - SC Victoria

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Niendorfer TSV

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - USC Paloma

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08

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