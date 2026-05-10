ETSV Hamburg ist Meister - ein Titel trotz aller Querelen

Der ETSV Hamburg ist Meister! – Foto: IMAGO / Lobeca

Es ist vollbracht: Der ETSV Hamburg ist Meister der Oberliga Hamburg. Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim HEBC Hamburg hat die Mannschaft von Trainer Jan-Philipp Rose den Titel am vorletzten Spieltag perfekt gemacht und damit eine Saison gekrönt, die sportlich herausragend war - und doch nie nur sportlich erzählt werden kann.

Beim HEBC ließ der ETSV von Beginn an keinen Zweifel daran, dass dieser Tag der eigene werden sollte. Bereits in der 5. Minute brachte Yannick Siemsen die Gäste mit 1:0 in Führung. Es war der perfekte Start in ein Spiel, in dem die Mannschaft nicht nur gewinnen, sondern sich endgültig belohnen wollte.

Denn dieser Meistertitel steht am Ende einer Spielzeit, in der der ETSV auf dem Platz Maßstäbe setzte, abseits davon aber mit erheblichen Herausforderungen umgehen musste. Sponsorenprobleme, der Verzicht auf die Regionalliga-Lizenz , ein bitteres Aus im Halbfinale des Lotto-Pokals und ein angekündigter personeller Umbruch im Sommer und die Gewissheit, dass dieses erfolgreiche Team in dieser Form auseinandergehen wird: All das begleitete den Weg zur Meisterschaft. Umso bemerkenswerter ist, dass die Mannschaft den Fokus hielt.

Nach gut einer halben Stunde legte Erolind Krasniqi nach. Der überragende Torjäger dieser Saison traf in der 32. Minute zum 2:0 und setzte damit einmal mehr seinen Stempel auf eine Spielzeit, in der er zu den auffälligsten Offensivspielern im deutschen Amateurfußball gehört. Er steht bei 44 Toren und 15 Vorlagen, im letzten Saisonspiel braucht er damit einen Doppelpack, um den Rekord von Martin Harnik von der TuS Dassendorf (46 Tore in einer Oberliga-Saison) einzustellen.

Kurz vor der Pause fiel dann bereits die Vorentscheidung. In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Nick Selutin zum 3:0. Auch das passte zu diesem ETSV-Jahr: Die prägenden Offensivkräfte lieferten genau in dem Moment, in dem es um die Krönung ging.

Krasniqi setzt den Schlusspunkt

Im zweiten Durchgang ließ der ETSV nichts mehr anbrennen. Der Titel rückte mit jeder Minute näher, ehe Krasniqi in der Nachspielzeit noch einmal traf und mit dem 4:0 den Schlusspunkt setzte. Ein Doppelpack zum Meistertitel - für den Torjäger war es der passende Abschluss eines großen Tages.

Für HEBC war es ein schweres Heimspiel gegen einen Gegner, der mit maximaler Entschlossenheit auftrat und seine Qualität in den entscheidenden Szenen ausspielte. Für den ETSV dagegen wurde es der Vormittag, an dem sich eine außergewöhnliche Saison endgültig in einer Trophäe ausdrückte.

Ein Titel mit besonderer Note

Diese Meisterschaft ist nicht gewöhnlich. Sportlich war der ETSV über weite Strecken das beste Team der Liga, offensiv spektakulär, individuell stark besetzt und in vielen Phasen kaum zu stoppen. Doch die Begleitumstände machen diesen Titel besonders.

Der Klub kann trotz Meisterschaft nicht in die Regionalliga Nord aufsteigen, weil wegen einer unsicheren finanziellen Zukunft kein Lizenzantrag gestellt wurde. Viele Leistungsträger werden den Verein verlassen, auch das erfolgreiche Trainerteam um Jan-Philipp Rose und Hubertus Reinecke wird nicht weitermachen. Damit ist dieser Titel zugleich Höhepunkt und Abschied.

Genau darin liegt die besondere Schwere dieses Erfolgs. Der ETSV hat sich sportlich alles erarbeitet, was in dieser Liga möglich war - und wird dennoch einen neuen Weg einschlagen müssen. Die Meisterschaft bleibt aber bestehen. Sie ist der Beweis, dass diese Mannschaft trotz aller Unruhe, trotz aller offenen Fragen und trotz der absehbaren Trennung im Sommer bis zum Schluss professionell geblieben ist.

Anerkennung für Rose und sein Team

Rose und sein Trainerteam haben diese Gruppe durch eine komplizierte Saison geführt. Nicht nur durch sportliche Aufgaben, sondern auch durch die Geräusche im Umfeld. Dass die Mannschaft am Ende nicht auseinanderfiel, sondern sich mit einem klaren 4:0 zum Meister machte, spricht für Qualität, Haltung und Führung.

Auch die Spieler haben diesen Titel verdient. Krasniqi, Selutin, Siemsen und viele weitere prägten eine Mannschaft, die sich nicht über Verwaltungsfußball definierte, sondern über Wucht, Tempo und Tore. Der ETSV war in dieser Saison ein Team, das Spiele dominieren und Gegner überrollen konnte - und am Ende auch mit Druck umgehen musste.

Meisterschaft als Vermächtnis

Der ETSV Hamburg steht nun vor einem Neustart. Im Sommer wird vieles anders, vielleicht fast alles. Ein neues Trainerteam, ein neuer Kader, eine neue Identität. Doch bevor dieses nächste Kapitel beginnt, gehört dieser Moment der aktuellen Mannschaft.

Sie hat nach allen Querelen den Titel geholt. Sie hat die sportliche Antwort gegeben. Und sie hat dem Verein eine Meisterschaft geschenkt, die man nicht allein an der Tabelle messen kann.

Der ETSV Hamburg ist Meister der Oberliga Hamburg - und genau das bleibt.

>>> ETSV Hamburg bekommt neuen Trainer - die Hintergründe

Hinweis: Der Eimsbütteler TV oder die TuS Dassendorf vertreten die Oberliga Hamburg in der Relegation zur Regionalliga Nord!

Der Meister-Kader des ETSV Hamburg

Torwart: Dave Ceesay (22), Finn Fenske (22), Samuel Graudenz (37), Frederick Tobias Lorenzen (28), Tom Müller (28)

Abwehr: Lennart Appe (21), Andy Appiah, Brandolf Duah, Justin Heinbockel (26), Sebastian Hertner (35), Saibo Marcel Ibraimo (24), Jan Kämpfer (30), Eugenio Junior Lopes (23), Yannick Siemsen (30)

Mittelfeld: Muhamed Ajruli (22), Alexander Borck (34), Vedat Düzgüner (29), Can Kömürcü (25), Erolind Krasniqi (26), Ridel Varela Monteiro (29), Blerim Qestai (26), Finn Xaver Schütt (26), Luke Sendzik (23)

Angriff: Abdul Gafar Abdul Rauf (24), Dominik Akyol (26), Ogechika Heil (25), Luis Jahraus (20), Nick Selutin (24), Morten Wahl (26), Marius Wilms (28)

Trainer: Jan-Philipp Rose (40)

Co-Trainer: Stephan Trama, Hubertus Reinecke (29)

Torwart-Trainer: Francisco Vazquez, David Jendrzej (26)

Sportdirektor: Jasmin Huremovic (57)

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