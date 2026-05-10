Ohne Druck & Abwehr? Oberliga-Absteiger sorgen für irres Ergebnis

FC Türkiye hat gewonnen. – Foto: Oliver Utesch

Wenn der Druck weg ist, entstehen manchmal die wildesten Fußballspiele. Genau das haben FC Türkiye Wilhelmsburg und SV Halstenbek-Rellingen in der Oberliga Hamburg eindrucksvoll bewiesen. Im Duell zweier feststehender Absteiger setzte sich Türkiye mit 8:6 durch - ein Ergebnis, das eher nach Testspiel, Hallenturnier oder Bolzplatz klingt, aber tatsächlich am vorletzten Spieltag der Oberliga zustande kam.

Die Gastgeber legten los, als wollten sie früh alles entscheiden. Joel Morkeh traf bereits in der 5. Minute zum 1:0, ehe Adahan Özgül (17.), Hyodo Yushin (20.) und Pedro Gomes Dos Santos (26.) innerhalb weniger Minuten auf 4:0 stellten. Nach nicht einmal einer halben Stunde schien die Partie komplett entschieden.

Sportlich hatte die Partie keine Auswirkungen mehr auf den Abstiegskampf, weil beide Teams den Gang nach unten bereits hinnehmen müssen. Auf dem Platz entwickelte sich daraus offenbar ein Spiel ohne große taktische Fesseln, dafür mit umso mehr Offensivlust und defensiven Lücken auf beiden Seiten.

Doch Halstenbek-Rellingen meldete sich noch vor der Pause zurück. Alexandros Kotzapanagiotou verkürzte zunächst in der 31. Minute auf 1:4 und legte in der 40. Minute das 2:4 nach. Schon zu diesem Zeitpunkt war klar: Dieses Spiel würde nicht im normalen Rhythmus zu Ende gehen.

Kotzapanagiotou trifft fünfmal - Türkiye bleibt vorne

Nach dem Seitenwechsel ging das Torfestival nahtlos weiter. Christian Degener erhöhte in der 48. Minute auf 5:2, doch nur eine Minute später stellte Aytunc Isik wieder auf 3:5 aus Sicht der Gäste. Degener traf in der 59. Minute erneut, Kotzapanagiotou antwortete in der 64. Minute mit seinem dritten Treffer zum 4:6.

Auch danach blieb das Spiel völlig offen. Abdalla Mountari brachte Türkiye in der 74. Minute mit 7:4 in Führung, aber wieder war es Kotzapanagiotou, der HR im Spiel hielt. Mit seinen Treffern in der 75. und 82. Minute verkürzte er auf 6:7 und machte die Schlussphase tatsächlich noch einmal spannend. Der Offensivspieler erzielte damit fünf Tore - und stand am Ende trotzdem auf der Verliererseite. Den Schlusspunkt setzte schließlich Degener, der in der 86. Minute seinen dritten Treffer erzielte und das 8:6 perfekt machte.

Spektakel ohne Happy End im Abstiegskampf

Für Türkiye war es der siebte Saisonsieg und ein emotionaler Erfolg in einer schwierigen Spielzeit. Mit 29 Punkten bleibt der Klub zwar auf Rang 16, konnte den eigenen Fans aber noch einmal ein offensives Ausrufezeichen bieten. Halstenbek-Rellingen bleibt mit elf Punkten auf Platz 17 und dürfte trotz der sechs eigenen Treffer vor allem mit der Defensive hadern.

Unterm Strich bleibt ein Spiel, das sinnbildlich für den letzten Abschnitt einer Abstiegssaison stehen kann: Der große Druck war weg, die Defensive offenbar auch - und plötzlich entstand ein Ergebnis, über das in der Liga noch länger gesprochen werden dürfte.

Tore: 1:0 Joel Morkeh (5.), 2:0 Adahan Özgül (17.), 3:0 Hyodo Yushin (20.), 4:0 Pedro Gomes Dos Santos (26.), 4:1 Alexandros Kotzapanagiotou (31.), 4:2 Alexandros Kotzapanagiotou (40.), 5:2 Christian Degener (48.), 5:3 Aytunc Isik (49.), 6:3 Christian Degener (59.), 6:4 Alexandros Kotzapanagiotou (64.), 7:4 Abdalla Mountari (74.), 7:5 Alexandros Kotzapanagiotou (75.), 7:6 Alexandros Kotzapanagiotou (82.), 8:6 Christian Degener (86.)

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