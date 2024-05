SGBM dreht Spiel in Weisingen

Nach der guten Leistung gegen Reisensburg wollte man auf gegen die abstiegsbedrohten Weisinger zählbares mitnehmen.

Den besseren Beginn erwischte die SGBM, die die erste Torchance für sich verbuchen konnte. In der Folge kam der Gastgeber besser ins Spiel und es brannte einige Male im Bächinger Strafraum. In dieser Phase konnte man sich beim gegnerischen Unvermögen oder dem gut parierendem Tom Lang bedanken. Doch in der 26. Minute war auch er machtlos, als Markus Spring seine Farben in Führung brachte. Doch die Freude währte nur kurz, als Jamain Cermak zum Ausgleich traf (28.). Mit diesem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.