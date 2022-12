SG will in der Halle „nicht rumbimmeln“

Die Fußballer der SG Lebach-Landsweiler sind in der Verbandsliga bislang hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. In der Halle dagegen läuft es. Die Qualifikation für das Finale des saarländischen Hallenmasters ist möglich. Nach dem Sieg beim Turnier in Hangard will die SG nun bei ihrem Heimturnier nachlegen.

