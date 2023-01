SG Wattenscheid 09: Vertrag mit Mohamed Cissé aufgelöst Mittelfeldakteur Mohamed "Mo" Cissé und Regionalligist SG Wattenscheid 09 haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.

Der gebürtige Essener wechselte im vergangenen Sommer aus seiner Heimatstadt an die Lohrheide. Für ETB SW Essen und die SpVg Schonnebeck war Cissé zuvor vier Jahre in der Oberliga Niederrhein aktiv (66 Partien), konnte sich bei 09ern aber nicht durchsetzen. Insgesamt kam der 25-Jährige nur auf zwei Einsätze in der aktuellen Regionalliga-Saison.