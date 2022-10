SG Schönebeck und Vogelheimer SV teilen die Punkte Bezirksliga, Gruppe 7: Die SG Essen-Schönebeck hat den Abstand zum Vogelheimer SV nicht ausbauen können.

An der Tabellenspitze der Bezirksliga, Gruppe 7, hat es die SG Essen-Schönebeck verpasst, den Abstand zu den Verfolgern auszubauen. Im Topspiel kam der Spitzenreiter nicht über ein Remis gegen den Vogelheimer SV hinaus. Am Mittag hat die DJK Sportfreunde Katernberg die Chance, die Rolle als Jäger Nummer 1 zu festigen, muss dafür aber gegen die zweite Mannschaft von Ratingen 04/19 gewinnen.

Dabei begann zunächst alles nach Plan: Dennis Wibbe brachte die SGS bereits nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Front. Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Hasan Beganovic, der einen Strafstoß sicher verwandelte, konnte Buba Ceesay kurz vor der Pause parieren und die Gastgeber erneut in Führung bringen (38.). Bis weit in die Schlussphase sah es dann auch so aus, als könnte der Erstplatzierte den nächsten Dreier bejubeln, doch eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang Timo Wolter der Ausgleich für den VSV.

So spielten die Mannschaften

SG Essen-Schönebeck – Vogelheimer SV 2:2

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Samuel Nana Kwame Aborah, Alexander Louis Hernaut, Nikolas Marvin Krause, Dennis Wibbe, Luiz-Simon Kreisköther, Robin Weber, Niklas Parsch, Robin Barth (46. Nabil El-Hany), Buba Ceesay (46. Cem Cece) - Trainer: Olaf Rehmann

Vogelheimer SV: Omar Allouche, Marvin Paulsen, Nils Thiesling, Hasan Beganovic (71. Houssein Ballout), Marc Nickel, Janik Noah Eichmann, Marcel Schwarze, Naoufal Nouri, Julian Grzanna (46. Mohamed Bouazza), Mohammed Hassouni, Timo Wolter - Trainer: Christian Mikolajczak - Trainer: Stephan Hooge

Schiedsrichter: Fatih Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 280

Tore: 1:1 Hasan Beganovic (28. Foulelfmeter), 2:1 Buba Ceesay (40.), 2:2 Timo Wolter (89.)