SG Raibach/Umstadt: Erste und Zweite sehr erfolgreich unterwegs Die SG im Winter-TÜV: Keine Abgänge in beiden Mannschaften, dafür drei Neuzugänge und viele Rückkehrer aus Verletzungen

Niklas Fischer, Betreuer und Spieler der SG Raibach/Umstadt berichtet folgendes über die erste und zweite Mannschafft:

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

1A:

Mit der 1A sind wir sehr zufrieden. Nach der sehr schwierigen letzten Saison im Abstiegskampf konnten wir in dieser Hinrunde sportlich deutlich besser performen. Dies liegt zum einen an den Neuzugängen im Sommer zum anderen an den Spielern die letzte Saison schon dabei waren. Hierbei kann man erkennen wie viel besser man spielen kann, wenn Selbstbewusstsein vorhanden ist. Besonders gut lief es bei uns in der Hinrunde offensiv. Wir stellen mit 59 Toren in 16 Spielen und Mo Erol mit 17 Toren die beste Offensive und den besten Torjäger der Kreisliga B.

Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Hinrunde. Wir haben unser oberstes Ziel uns aus dem Abstiegskampf rauszuhalten erfüllt. Zudem haben wir uns fußballerisch positiv entwickelt und spielen einen offensivfreudigen Ball.

1B:

Bei der 1B haben wir in der Hinrunde immer mal wieder gezeigt, dass wir guten und erfolgreichen Fußball spielen können, wenn alle Spieler fit sind und eine hohe Trainingsbeteiligung herrscht. Leider war das nach Beginn der Saison immer seltener der Fall. Hierbei muss man erwähnen, dass die 1B auch unter dem erneut sehr großen Verletzungspech in beiden Kadern gelitten hat und daher häufiger die ein oder andere Option gefehlt hat, welche einen besseren Tabellenplatz möglich hätte machen können.

Insgesamt verlief die Hinrunde nicht zufriedenstellend. Allerdings hat das Team immer mal wieder positive Ansätze gezeigt. Für die Rückrunde gilt es die bisher verletzten Spieler wieder heranzuführen, fit zu machen und dann sollte die 1B eine bessere Rück- als Hinrunde spielen.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

1A:

Bei der 1A gibt es zwei Punkte, welche besser werden müssen, wenn wir eine ähnliche gute Rück- wie Hinrunde spielen wollen. Zum einen müssen wir unsere Auswärtsschwäche ablegen. Während man in Heimspielen bis auf das Skandalspiel gegen Germania Ober-Roden jede Partie gewinnen konnte, mussten wir uns auswärts bisher mit 10 Punkten aus 8 Spielen begnügen. Zudem schossen wir auswärts weniger als die Hälfte unserer Tore. Daran müssen wir arbeiten, um unnötige Punktverluste in der Fremde zu vermeiden. Zum anderen müssen wir die Anzahl der Gegentore reduzieren. 30 Gegentore in 16 Spielen sind deutlich zu viele. Natürlich birgt unsere offensive Spielweise die Gefahr auch Gegentore zu fangen. Allerdings waren hierbei auch viele vermeidbare Gegentreffer dabei, die wir so nicht mehr kassieren dürfen. Hinzu kommt, dass wir auswärts fast doppelt so viele Gegentore gefangen haben, wie daheim, was wieder zu unserem ersten Punkt zurückführt.

1B: