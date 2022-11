SG Prackenbach vergibt Chancen, unterliegt 1:5 gegen Habischried 2

In der 4. Minute hätte die SG Prackenbach in Führung gehen können, wenn nicht müssen, den nach Andreas Ruber Flanke vergab Andreas Grund und zielte beim leeren Tor drüber. In Kürze hatte Andreas Grund wieder eine dicke Möglichkeit, doch sein Schuss wurde geblockt. Fairplay gab es in der 10. Minute des Gastes, als man zu Schiri sagte, dass es kein Foulelfmeter war. In der 22. Minute war es dann Andreas Ruber, der eine Kopfballchance liegen ließ. Der Gast bekam dann in der 31. Minute einen Foulelfmeter. Dorian Brlas verwandelte ihn zum 0:1 Führungstreffer. TW David Dorostkar war noch dran an der Kugel. In der 44. Minute spielte Mike Jarosch, Benjamin Riede frei, der zum 0:2 einsetzte. Dann war Halbzeit.