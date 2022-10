SG Prackenbach |||/ Moosbach || unterliegt Bischofsmais || mit 3:5

In der 8. Minute brachte Bilel Bouzid die Hausherren durch einen indirekten Freistoß mit 1:0 in Front. Bischofsmais konnte dann in der 19. Minute durch Tom Stay zum 1:1 ausgleichen. Prackenbach spielte weiter und ließ sich nicht beirren und nach einen Pass in die Tiefe konnte Bilel Bouzid den 2:1 Führungstreffer erzielen. In der 40. Minute wiederum der Ausgleich. Christoph Fischer vollendet vor TW Wilhelm zum 2:2. Kurz vor Halbzeitpfiff rettete TW Wilhelm, als er gegen Alex Loibl Sieger blieb.

Nach Wiederbeginn hatte Andreas Grund in der 49. Minute eine Möglichkeit, doch nach zuspiel von Bilel Bouzid setzt er das Leder knapp nur vorbei. Eine Minute später konnte Tobias Sobania durch einen Fernschuss auf 3:2 erhöhen. Postwendend glich Bischofsmais durch einen Foulelfmeter durch Tom Stay aus. Die Reserve der Hausherren spielte weiterhin ordentlichen Fußball, doch der Gast kam dann durch Tom Stay in der 72. Minute zum 3:4 Führungstreffer. In der 82. Minute stellte Moritz Stay durch einen Flaschuss auf 3:5. Den Anschluss hätte Bastian Mühlbauer erzielen können, als er in der 84. Minute, nach einer hereingabe von Manuel Hagl im fünfer verfehlte. Eine Minute später scheiterte Manuel Hagl am Gebälck. Bei den Gästen setzte in Folge auch Jürgen Zaglauer einen Kopfball nach aussichtsreicher Position vorbei. Endstand 3:5.