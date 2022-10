Heimelf unterliegt Lindberg Reserve knapp. Remie wäre drinnen gewesen

Knappe Niederlage der Hausherren, wobei ein Remie möglich gewesen wäre.

Zu Beginn hatte die Heimelf durch Eidenschink zwei Möglichkeiten. Eine, durch einen Eckball, den der Gästetorwart vom Eck herauskratzte und einen heber setzte er freistehend drüber. In der 18. Minute, Unsicherheit in der Defensive und Straub vollendet zur 0:1 Führung. Den Ausgleich in der 26. Minute, hatte Eidenschink, aber er scheiterte vor TW C. Schmid. Lindberg 2 ist dann am drücker auf den zweiten Treffer. - Fischer schiebt die Kugel vor TW Rother am Pfosten vorbei. In der 39. Minute erzielte dann Straub das 0:2, dies der Halbzeitstand ist.