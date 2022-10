SG Pielenhofen/Steinsberg II siegreich gegen Kallmünz

So., 16.10.2022, 16:00 Uhr

Die Zweitvertretung aus Pielenhofen und Steinsberg konnte im Derby gegen den ATSV Kallmünz nach zwei torlosen Niederlagen endlich wieder jubeln. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte wurde das Spiel in der zweiten Halbzeit offensiver und hitziger, und die Teams erspielten sich einige Chancen. Die Tore erzielten Kapitän Beer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sowie Lukas Lohr in der Schlussphase.

Die SG spielt nächsten Sonntag um 14:00 beim SV Sallern die nächste Partie, während den ATSV ein spielfreies Wochenende erwartet.