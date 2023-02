SG Munzur 62 Wiesbaden: Erfolg trotz enorm schwerer Bedingungen Kompletter Neustart im vergangenen Sommer +++Mannschaft möchte sich wieder in der A-Liga etablieren

Wiesbaden. Nach dem Zusammenschluss des SKC Munzur Wiesbaden und des FC 62 Wiesbaden vor sechs Jahren ging es für die Spielgemeinschaft bergab. Aus der Kreisoberliga ging es runter in die C-Liga, wo Tolga Yildiz zusammen mit Ilhan Üc die Mannschaft im vergangenen Sommer übernahm.

Strukturelle Probleme führten zum Abstieg

Ein Verein lebe von den ehrenamtlichen Personen im Hintergrund, die sich um die Organisation und den reibungslosen Ablauf kümmern, Trikots waschen und vorbereiten, die Mannschaft betreuen und vieles mehr. All diese Aufgaben habe eine Person getragen. "Auf Dauer war das nicht tragbar", sagt Trainer Yildiz. Teilweise seien Trainingseinheiten oder sogar Spiele abgesagt worden.

Gründung der Spielgemeinschaft zieht den SKC runter

Vor dem Zusammenschluss der beiden Mannschaften sei der SKC Munzur ein stabiler Verein gewesen, der in der Kreisliga B und die ein oder andere Saison sogar um den Aufstieg spielte. Eigentlich ginge man die Spielgemeinschaft ein, um die Stärken beider Mannschaften zu bündeln und am Ende noch erfolgreicher zu sein, doch dieser Versuch scheiterte.

Kompletter Neustart im vergangenen Sommer

Nach dem Abstieg in die C-Liga verließ nicht nur ein großer Teil der Spieler den Verein, sondern auch das alte Trainerteam. Yildiz und Üc übernahm die neue Mannschaft und bauten sie komplett neu auf. Auch im Hintergrund baut der Verein wieder ein Team auf, welches sich um die gesamte Organisation kümmert. Dazu zählen Hasan Urun, Cemal Karacan und Spieler wie Güney Erdogan. Nach weiteren Helfern suche der Verein weiter händeringend.

Seit Beginn der Saison trainiert und spielt die SG auf einem neuen Kunstrasenplatz in der Waldstraße, wo der Verein nun endlich beheimatet sei. Direkt am Sportplatz wird derzeit ein Vereinsheim samt Funktionshaus für den SKC Munzur Wiesbaden gebaut. Die Fertigstellung wird für die nächste Saison erwartet.

Zu dem Neustart im vergangenen Sommer gehört auch die Auflösung der Spielgemeinschaft, die nach Ende der Saison stattfinden wird. "Es ist nur noch eine formale Sache. Die Spieler spielen sowieso schon unter dem Projekt des SKC", sagt der Trainer. Die Mannschaft wird dann wieder SKC Munzur Wiesbaden heißen.

Viele Nationalitäten vereint

Die neue Mannschaft des SKC ist eine bunt gemischte, mit mindestens sechs bis sieben verschiedenen Nationen. Der Name Munzur stammt von einem Fluss in der Region Dersim (Ostanatolien)". "Wir sind offen für jeden Spieler. Wer Spaß am Fußball hat und ein familiäres Umfeld schätzt, passt zu uns", sagt Yildiz.

Extreme Bedingungen schweißen die Mannschaft zusammen