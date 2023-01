SG Kempten/Dietersheim: Fehler und Gegentore müssen minimiert werden Die SG im Winter-TÜV: Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale und ein Ligaplatz im Tabellenmittelfeld

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Es gilt nun in der Rückrunde die Fehler zu minimieren und weniger Gegentore zu zulassen. Wir befinden uns mit 12 Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, immer noch mitten im Abstiegskampf und wollen hier schnellstmöglich für klare Verhältnisse sorgen.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Unsere 1.Mannschaft kann nach dem Aufstieg in die B-Klasse im Sommer, auf eine durchaus gelungene Hinrunde zurückblicken. Man steht mit 24 Punkten im Mittelfeld der Tabelle und konnte im Kreispokal ins Viertelfinale einziehen. Die Neuzugänge wurden super integriert und stellen eine echte Verstärkung da. Unser Trainerteam um Alex Deibele, Sascha Hofmann und Fitnesstrainer Kurt Ritzmann arbeitet mit hohem Engagement an der Entwicklung unserer jungen Mannschaft.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wir hatten noch nie so viele Ausfälle wie in dieser Hinrunde und freuen uns jetzt einfach darauf das viele Langzeitverletzte zur Rückrunde wieder voll angreifen können. Natürlich halten wir immer die Augen offen nach talentierten Spielern, die in unser Anforderungsprofil und zum Team passen, sind mit unserem Kader aber mehr als zufrieden und sehen daher keinen Bedarf tätig zu werden.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Meisterfavorit ist für mich SV Gau – Algesheim

Einen Abstiegskandidaten zu benennen, möchte ich mir nicht anmaßen