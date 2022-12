Simon Machula, Sportlicher Leiter der SG Finnentrop/Bamenohl (rechts), mit Ibou Mbaye. – Foto: SG Finnentrop/Bamenohl

SG Finnentrop/Bamenohl: Soester Aufstiegscoach Mbaye kommt im Sommer Nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe, dass bei der SG Finnentrop/Bamenohl die lange Trainer-Ära von Ralf Behle im Sommer endet, präsentiert der Oberligist bereits den Nachfolger.

Der 44-jährige Ibrahima Mbaye, aktuell noch Chefcoach beim Landesliga 2-Tabellenführer SV Westfalia Soest, wird ab Sommer 2023 die Geschicke am Bamenohler Schloss leiten. Der verheiratete Soester ist beruflich als Lehrer an der Gesamtschule in Wickede/Ruhr tätig. Der zweifache Familienvater unterrichtet als Studienrat die Fächer Französisch und Sport.

Ibrahima "Ibou" Mbaye spielte in seiner Jugend im Senegal und kam dort sogar für die U17-, U19- und U21-Nationalmannschaften zum Einsatz. Nach dem Abitur ging Mbaye zum Studium nach Deutschland, wo er auch seine fußballerische Laufbahn mit drei Aufstiegen als Spieler erfolgreich fortsetzte. Nach seiner ersten Station beim 1.FC Union Solingen (Verbandsliga/Oberliga Nordrhein) folgten für den Stürmer die Vereine FC Oberneuland (Oberliga Nord), DJK Gladbeck (Verbandsliga/Oberliga Westfalen) und abschließend die SG Borken (Bezirksliga/Landesliga). Der A-Lizenz-Inhaber sammelte bereits während seiner aktiven Zeit bei den Vereinen DJK Gladbeck und der SG Borken seine ersten Erfahrungen als Jugendtrainer, bevor er 2016 die A-Jugend beim SV Westfalia Soest übernahm. Innerhalb von drei Jahren führte er die Jugendmannschaft von der Bezirksliga bis in die Westfalenliga, bevor er mit seinem Trainerteam zur Saison 2019/20 die Senioren-Mannschaft übernahm. Auch hier konnte die erfolgreiche Arbeit fortgesetzt werden, so dass in der Spielzeit 2021/22 der Aufstieg mit 21 Punkten Vorsprung in die Landesliga folgte, in der man erneut von der Spitze grüßt und souverän die Herbstmeisterschaft eingefahren hat. Nun darf der hauptberufliche Beamte ab Sommer die Bamenohler Jungs trainieren und damit auch erstmals eine Oberliga-Mannschaft übernehmen. “Wir hatten mit Ibou sehr gute Gespräche, so dass wir ihm diese Aufgabe zutrauen. Er ist positiv fußballverrückt, kann Spieler weiterentwickeln und bringt eine Spielidee mit, die zum Verein passt. Als Verein haben wir uns nie auf einen Namen festgelegt, sondern Eigenschaften definiert, die unser zukünftiger Trainer mitbringen soll. Bei Ibou sehen wir genau diese Eigenschaften, um die erfolgreiche Arbeit bei der SG mit seiner Art und neuen Impulsen fortzuführen“, erklärt der Sportliche Leiter Simon Machula.