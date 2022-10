SG Eintracht: Schwere Beine und leere Köpfe Nach Verbandspokal-Aus gegen den TSV Gau-Odernheim plagen Eintracht-Coach Effgen Offensiv-Sorgen

Die Eintracht steht am Ende einer guten Pokalsaison mit leeren Händen und schweren Beinen da. Bis zum nächsten Meisterschaftsspiel in der Landesliga am Sonntag gegen VB Zweibrücken gilt es zudem, die Köpfe freizubekommen, das weiß auch Thorsten Effgen. „An Fußball ist Donnerstag und Freitag nicht zu denken. Wir treffen uns Samstagvormittag und schauen, wer alles einsetzbar sein wird.“

Der Verbandspokalfight hat Spuren hinterlassen. Die Bad Kreuznacher mussten gegen ein starkes Verbandsliga-Team an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus. „Das ist das Positive, das wir aus dem Duell ziehen. Dass wir nämlich mit einer solchen Mannschaft mithalten können. Zumindest phasenweise.“

Es war ein Pokalspiel wie gemalt für den neutralen Fußballfan: Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Landesliga-Fußballer, der Underdog aus der Kurstadt, noch wie der sichere Sieger ausgesehen. Nach torloser und ereignisarmer erster Hälfte hatten die Bad Kreuznacher nämlich durch die Treffer von Deniz Darcan, Sebastian Baumann und ein Eigentor der Gäste bei einem Gegentreffer von Fabio Moreno Fell mit 3:1 vornegelegen. Zu diesem Zeitpunkt absolut verdient, denn die klassentiefere Eintracht hatte Gau-Odernheim fest im Griff. Das Einzige, was die Nahestädter versäumten, war: den Sack zuzumachen. Chancen gab es, darunter ein Lattentreffer von Jan Wingenter. Oliver Holste, der dem Sieger am Ende fair gratulierte, war sicher: „Das 4:1 hätten unsere machen müssen. Das wäre es wohl gewesen“, so der Sportliche Leiter der Bad Kreuznacher. Und Coach Effgen fügt an: „Das Spiel hätte nie in die Verlängerung gehen dürfen.“ Aber Fußball spielt sich eben nicht im Konjunktiv.

Ab der 70. Minute kippte die Partie. TSV-Coach Christoph Hartmüller brachte starke Spieler von der Bank, während den Bad Kreuznachern mehr und mehr die Luft ausging. „Wir wechselten, weil wir mussten, nicht weil wir wollten. Offensiv hatten wir nichts mehr nachzulegen“, haderte Effgen. Im Gegensatz zum TSV, der sich durch Treffer von Lukas Knell (74.) und Moreno Fell (84.) in die Verlängerung rettete, wo dann erneut Moreno Fell (93. und 115.) sowie Aleksandar Dimitrijevic (111.) den Sack zumachten.