SG Bexbach: Torreiche Begegnung beim SV Kirkel

Schade, mit etwas Glück wäre der Mannschaft hier am Ende fast noch ein Punktgewinn geglückt. So musste sich die SG Bexbach in der Bezirksliga Ost in einer torreichen Partie beim SV Kirkel mit 3:6 (1:2) geschlagen. Hierbei fielen die beiden letzten Gegentreffer in der Nachspielzeit, als der Gast auf den Ausgleich drängte, alles nach vorne warf und hierbei die Abwehr vernachlässigte.

In der Folge war es eine total ausgeglichene Begegnung, in der die Gäste mehrfach am Ausgleich „schnupperten“. Leider schwächte sich das Team nach einer roten Karte von Kevin Enkler 10 Minuten vor Spielende selbst.

Die Mannschaft warf in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne, doch der verdiente Lohn blieb leider aus. 2 Gegentore in der Nachspielzeit besiegelten die 3:6 Niederlage.

Am kommenden Sonntag, 16.10.22 ist die SG Bexbach in der Bezirksliga Ost erneut auf Reisen. Im dritten Spiel in Folge ist das Team der Trainer Rainer Bier/Oliver Delles diesmal beim SV Schwarzenbach zu Gast. Anpfiff auf dem Rasenplatz Am Wacken ist bereits um 13:15 Uhr.

Die 2. und 3. Mannschaft der SG Bexbach haben am kommenden Sonntag den SSV Wellesweiler zu Gast. Anpfiff bei der DJK Bexbach ist um 13:15 Uhr bzw. um 15:00 Uhr.