SG Bexbach: Niederlage beim Tabellenführer

Eine letztlich verdiente Niederlage setzte es für die erste Mannschaft der SG Bexbach am vergangenen Spieltag beim noch ungeschlagenen Tabellenprimus SV Altstadt.

Petrus hatte schon Tage vorher seine Schleusen meilenweit geöffnet, was für beide Teams zu schwierigen Platzverhältnissen auf dem Altstadter Rasen führte. Das Heimteam, mit der Erfolgsbilanz von 10 Siegen hintereinander, war insbesondere in der ersten Hälfte deutlich überlegen und stellte die Weichen bereits zur Pause auf Sieg. Das Fehlen der beiden Führungsspieler Hans-Jürgen Poppe und Matthias Kiefer konnten die Gäste selten kompensieren, so dass es zur Halbzeit schon 3:0 für den Tabellenführer stand. Yannick Bach per direktem Freistoß und Torjäger Jannick Hebel mit einem Doppelpack ließen ihre Farben dreimal jubeln.