SG Bexbach: Erneute Niederlage

Die vierte Pleite in Folge musste die SG Bexbach an diesem Wochenende hinnehmen. Im Heimspiel in Oberbexbach gab es in der Bezirksliga-Partie gegen den SV Furpach II eine unerwartete 2:3 (0:1) Niederlage.

Dabei hatten es die Einheimischen selbst in der Hand, die Grundlage für einen positiven Spielverlauf zu schaffen, denn nach einem Foulspiel an Luca Schindler gab es schon nach 3 Spielminuten einen Strafstoß für die Gastgeber. Leider setzte Frederik Stumpfs die Kugel übers Tor. Es gab keinen Vorwurf an den Schützen, denn er wird sich wohl selbst am meisten über diesen Fehlschuss und die vertane Chance geärgert haben.

Es entwickelte sich von Anfang an ein verteiltes Spiel ohne größere Höhepunkte. Gefährlich wurden beide Teams nur nach Standards. Die größten Möglichkeiten für die SG vergaben Nicolas Thies, Fred Stumpfs und Pascal Buser im Anschluss an Ecken, als sie jeweils den Kopfball zu hoch ansetzten. Auf der anderen Seite musste SG Keeper Thomas Reinhardt in der 35. Minute schon sein ganzes Können aufbieten, um einen scharf getretenen Freistoß der Gäste aus dem Winkel zu fischen. Als alle schon mit dem torlosen Remis zur Pause rechneten gelang dem „Ex-FVO’ler“ Manuel Klink mit einem direkt verwandelten Freistoß doch noch das 0:1. Direkt danach war Halbzeit.

Die guten Vorsätze, die das Team der Trainer Rainer Bier/Oliver Delles aus der Kabine mit auf den Platz brachten, wurden bereits kurz nach Wiederbeginn durchkreuzt. Furpach nutzte ein Missverständnis in der Abwehr der Gastgeber und traf zum 0:2.

Die Platzherren ließen sich nicht hängen und erzielten nach rund einer Stunde Spielzeit durch den eingewechselten William Burkhardt mit herrlichem Flugkopfball den „vermeintlichen“ Anschlusstreffer, doch hatte der Unparteiische zur Verwunderung aller hier eine Abseitsstellung gesehen.