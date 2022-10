SG Ascholding macht Klassenerhalt perfekt - TuS Geretsried II und FF Geretsried siegen SG holt Remis gegen SV Tölz – FFG mit Kantersieg

TuS Geretsried II – FSV Höhenrain 2:1 (1:0) – „Der FSV hat uns ordentlich das Leben schwer gemacht. Am Ende hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn sie noch den Ausgleich erzielt hätten.“ Ansonsten sei er mit der Vorstellung seiner Elf zufrieden gewesen, die durch Christoph Klein nach 14 Minuten in Führung ging. Nach einer Stunde erhöhte Marc Thiess auf 2:0. „Allerdings haben wir selbst auch eine Reihe guter Möglichkeiten liegen- und zudem in der Abwehr einiges zugelassen“, berichtete Schneider. Als Max Feirer die Gäste in der 81. Minute auf 1:2 heranbrachte, wurde es noch einmal eng, zumal Höhenrain noch einen Pfostentreffer verbuchte.

„Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, betonte Christian Feirer. Der FSV-Coach sprach von einem „beherzten und guten Auftritt“ seiner Schützlinge. „Wir brauchen halt zu viele Chancen und machen zu oft Fehler in der Abwehr.“ tw

FF Geretsried – SV Eurasburg-Beuerberg 4:0 (2:0) – Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Fußball-Freunde die Weichen auf Sieg. Niklas Keilwerth brachte die Heimelf nach 27 Minuten in Führung, und Tobias Wieczorek erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Gästetrainer Felix Jung jedenfalls konnte seiner Mannschaft kein allzu gutes Zeugnis ausstellen: „Wir haben den Gegner kaum vor Probleme gestellt.“ Seine Schützlinge hätten den Kampf nicht angenommen und schon im Mittelfeld die Zweikämpfe verloren. „Defensiv gab’s obendrein viele Leichtsinnsfehler und im Angriffsdrittel waren wir zu harmlos“, kritisierte der Eurasburger Coach nach dem letzten Match vor dem Winterpause. So hatten die Geretsrieder auch im zweiten Durchgang wenig Mühe, ihren Vorsprung auszubauen. Erneut Niklas Keilwerth traf nach 68 Minuten zum 2:0; den Schlusspunkte setzte Vladislav Gerdt mit dem 4:0 in der Nachspielzeit (90. + 4.). tw